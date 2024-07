Em suma, tudo muda para não mudar. Inaugurar novos estilos de administrar implica necessariamente em regras gerais e no respeito de todos pelas mesmas leis. Coisa difícil em um País das prerrogativas que aristocratizam os eleitos pelo povo. Pessoas que se elegem como Zé Ninguém moram em palácios e tem a vassalagem de uma Versalhes. É claro que odeiam o capitalismo, que a todo momento inventa um troço que desbanca outro troço, esmagando empresas concorrentes. A raiva não é do sistema, mas do dinamismo do mercado, esse espaço universal da oferta e procura no qual se garante a liberdade de escolha.

Odiando a competição, muitos temem o diabólico capitalismo e abraçam – que o diga Raymundo Faoro – o velho e bom patrimonialismo. Nele, tudo é exceção. Em todo lugar há o caso especial que legitima e engendra protegidos. Visto como um todo, o sistema jamais cogita abandonar o eixo hierárquico. O que ele mais teme é a universalidade e a igualdade que um estilo de vida moderno e globalizado por intensa comunicabilidade de todos com (e contra) todos produziu.