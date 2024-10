Jogo rima com povo e com a privação que vira fantasia e milagrosa esperança de enriquecimento rápido. Daquela “tacada” das “rachadinhas”, dos repasses partidários; e da corrupção “política” comandada por quem “subiu na vida” por meio de amizade, apadrinhamento e parentesco. Disso sabemos, mas, como nobres, condenamos o jogo que não é para plebeus. Sua jogatina, porém, tem tudo a ver com a manutenção da ignorância como um projeto político nacional ao lado da roleta da fome.

Onde não se joga? E o que é a vida além de um jogo? Uma partida perdida porque, pasmem os mandões onipotentes, somos todos mortais. Todas as vidas têm mais perdas do que ganhos, mas apostam esperançosamente em promessas, balas de prata ideológicas, pessoas ou profissões perdedoras, como foi o meu caso. Qual é o ganho no jogo acadêmico e intelectual brasileiro? Um universo no qual o grande lance é “ficar rico”?

Considero reacionarismo essa preocupação com o jogo renovador de ambições e esperanças do povo, com as quais tenho empatia.

Tive uma avó com motivos semelhantes para jogar. Grávida de minha mãe, perdeu o marido assassinado, ficou pobre e enterrou muitos filhos, mas enfrentou o inesperado com outro inesperado: o jogo auspicioso da “sorte grande”.