Romance coletivo (ou colaborativo) é um gimmick editorial de infrequente presença no mercado de livros. A internet facilitou o serviço, mas não estimulou a produção, talvez porque a demanda por esse tipo de revezamento literário ainda seja relativamente modesta.

Nossa mais saliente contribuição à espécie ocorreu há 82 anos, quando um mutirão de bambas da época, liderados por Jorge Amado e Graciliano Ramos, escreveu a cinco mãos Brandão entre o Mar e o Amor. Nem marolinha fez. Experiência similar, porém bem mais ambiciosa, ocorreu à US Authors Guild Foundation, entidade que zela com presteza e eficácia pela sobrevivência e os interesses dos escritores norte-americanos, o que inclui o sustento a quem a pandemia da covid-19 levou à pindaíba (71% da "classe escritora" perdeu metade de seus rendimentos) e as despesas decorrentes do combate à cruzada antilivros desencadeada pelos setores mais incendiários do conservadorismo. Editado por Margaret Atwood e Douglas Preston, Fourteen Days é um romance coletivo escrito por 36 autores americanos e canadenses, de sexos, gêneros, idades, religiões e backgrounds sociais os mais variados, como John Grisham, Dave Eggers, Erica Jong, Ishmael Reed, Celeste Ng, Emma Donoghue e Emily St. John Mandel, para citar só os mais conhecidos no Brasil. Os 14 dias do título delimitam o tempo que os residentes de um deteriorado edifício de seis andares no Lower East Side (sudeste) de Manhattan enfrentam a quarentena imposta pela pandemia, a partir de 31 de março de 2020.

Capa do livro 'Fourteen Days'

Como se comportam no lockdown? Como os foragidos da peste negra no Decameron, de Boccaccio, interagiram naquele castelo florentino do século 14: contando e ouvindo histórias. E permutando ideias e experiências pessoais, no terraço do prédio, com uma privilegiada vista da cidade ao cair da tarde. O confinamento enseja, ao mesmo tempo, uma análise de grupo sem analista, “uma ode à conexão humana” e, acima de tudo, uma celebração da arte de narrar acontecências e permanecer no jogo da vida.

Quem costura a narrativa é a zeladora do prédio, Yessie, lésbica de sangue romeno, que identifica os personagens pelos números de seus respectivos apartamentos. “Me chamem de 1A”, diz ela, ao apresentar-se aos leitores, ao estilo do Ishmael de Moby Dick. O 1A não fica no primeiro andar, mas no subsolo, o desterro dos serviçais urbanos.

E os testemunhos se sucedem e entrelaçam. Histórias de fantasmas, de aparições no México, de premonições mórbidas, de episódios de guerra, de entrechoques culturais, de antagonismos ideológicos, de traumas do 11 de Setembro. Boccaccio só é mencionado no 12.º dia, em tom satírico, e sai tachado de elitista, racista, homofóbico e transfóbico, pelas inflexíveis minorias representadas nesse “Tetrakaidecameron”, lançado no início de fevereiro pela HarperCollins.