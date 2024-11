Opinião | A arte de levar a vida no grito - e os gritos inesquecíveis da história da música

Há intérpretes que fazem da gritaria uma mostra de seu virtuosismo. Freddie Mercury, do Queen, soltou seus agudos ao final de Somebody to Love, que ele sonhava que fosse gravada por Aretha Franklin. E proporcionou outro desafio em The Show Must Go On, uma de suas canções derradeiras, que tem uma sucessão de agudos no final da música. Mariah Carey criou as whistle notes, aquele agudo fininho que parece um assobio.

Celine Dion me assombra até hoje com aquela gritaria desenfreada e sem emoção. Whitney Houston tornou o brado de devoção em algo tão simples que todo candidato em programa de calouro acha que consegue imitá-lo (não, não conseguem). O grito chega a ser guardado a sete chaves para os momentos finais de uma apresentação. O cantor inglês Joe Cocker e Roger Daltrey, vocalista do The Who, passam uma performance inteira poupando a voz para soltar os brados pelos quais são reverenciados - Cocker em With a Little Help from My Friends, e Daltrey no hino inconformista We Won`t Get Fooled Again. E ai deles se não atingirem o tom certo nos momentos onde são exigidos.

Em meus tempos de juventude, achei que poderia ser vocalista de rock. Influenciado por nomes como Robert Plant e Rob Halford, ousei a encher canções de Legião Urbana e Titãs de agudos incompreensíveis. No máximo, soava como o grito de Tarzan dado por um senhor de 70 anos ou os guinchos de Axl Rose nas mais recentes apresentações do Guns N`Roses. Os gritos hoje estão reservados a sessões de tortura ocasionais. Como as que propus hoje à minha família que foi obrigada a escutar, sem descanso, os uivos de cada faixa citada nessa coluna.