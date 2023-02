Apple TV+ divulga imagem da terceira temporada de ‘Ted Lasso’; veja

Ted Lasso (Jason Sudeikis) e seu ex-pupilo, Nathan Shelley (Nick Mohammed), estão prontos para se enfrentar na terceira temporada de Ted Lasso. A Apple TV+ divulgou hoje a primeira imagem dos novos episódios, que chegam no final do primeiro semestre.

Nova temporada de 'Ted Lasso' tem estreia prevista para o final da primeira semestre. Foto: Apple TV+

Shelley, que era roupeiro do AFC Richmond, foi alçado à categoria de assistente por Lasso, mas, no fim da temporada anterior, trocou o time pelo West Ham United F.C., cujo dono é Rupert Mannion (Anthony Head), o ex da dona do Richmond, Rebecca Welton (Hannah Waddingham).

Ted Lasso, criada por Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, é o maior sucesso da Apple TV+, tendo ganhado 11 Emmys.