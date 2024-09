Ator de ‘The Big Bang Theory’ publica foto como personagem e aquece rumores de série derivada; veja

The Big Bang Theory, um dos maiores sucessos da CBS, durou entre 2007 e 2019. Ela está disponível na Max Foto: CBS/Divulgação

Um dos maiores sucessos recentes da televisão americana, The Big Bang Theory acabou em 2019, mas teve sobrevida em sua série derivada, Young Sheldon. Com o fim desta em maio deste ano, fãs seguem no aguardo de uma nova produção baseada na original - anunciada pela emissora CBS em abril de 2023. Até hoje, não foram divulgados detalhes sobre a nova derivada de The Big Bang Theory, mas uma nova publicação de um dos membros do elenco original pode ter dado a primeira pista.

Em seu Instagram, o ator Kunal Nayyar compartilhou uma selfie usando o figurino icônico de seu personagem, Raj. Com uma camisa estampada e um colete de lã por cima, o ator ainda escreveu “lembra deste cara?”. Confira:

Kunal Nayyar publicou foto com traje de Raj acompanhada pela pergunta 'lembra deste cara?' Foto: Kunal Nayyar via Instagram/Reprodução