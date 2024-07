Amy Seimetz, cocriadora do seriado The Girlfriend Experience, foi contratada para dirigir todos os episódios, enquanto Joe Epstein ficou encarregado de supervisionar a sala de roteiristas. Contudo, quando The Idol já estava no meio da produção, The Weeknd pediu que Levinson se envolvesse mais. O resultado foi que tudo o que já fora gravado — isto é, cinco dos seis episódios da temporada — foi descartado, em um prejuízo estimado em US$ 60 milhões, e a série recomeçou praticamente do zero.

De acordo com o Hollywood Reporter, esse envolvimento não planejado do cineasta frustrou Zendaya, já que os roteiros da terceira temporada de Euphoria ainda estavam longe de prontos. A atriz teria solicitado até uma reunião com os executivos da HBO Casey Bloys e Francesca Orsi para entender por que a emissora tinha deixado Euphoria de lado. Vale lembrar que, nesse momento, a série já era muito premiada e havia quebrado recordes de audiência com sua temporada mais recente.