THE NEW YORK TIMES - Algumas coisas têm um poder de permanência inexplicável. A bolsa Hermès Birkin. Cheetos. Crocs.

E para os millennials nostálgicos, existe Gilmore Girls. A série terminou sua exibição de sete anos nas emissoras americanas WB e CW em 2007, mas os espectadores continuam retornando ao conforto familiar da cidade fictícia de Stars Hollow, Connecticut, onde a série era ambientada.

A Netflix registrou 500 milhões de horas de exibição do programa de janeiro a junho de 2023, superando sucessos como Seinfeld e Stranger Things, e dados divulgados no dia 29 de janeiro pela empresa de pesquisa Nielsen mostraram que Gilmore Girls estava entre as 10 séries mais assistidas nas principais plataformas de streaming em 2023.

Lauren Graham e Alexis Bledel como Lorelai e Rory em 'Gilmore Girls' Foto: Warner Bros Television/Divulgação

A produção, que foi concluída no mês anterior ao lançamento do iPhone, está encontrando até mesmo um público mais jovem no TikTok, onde os usuários publicam cenas que adoram e discutem sobre seus pares românticos favoritos para cada personagem. Yanic Truesdale, ator que interpretou o mal-humorado concierge da pousada, Michel, chamou-a carinhosamente de "a série que nunca morrerá".

“Ao longo dos anos, recebi centenas, se não milhares, de pessoas dizendo: ‘Fiz uma cirurgia e seu programa me ajudou a continuar’, ou: ‘Perdi meu pai’ ou ‘Perdi essa pessoa, e eu assistia ao programa e me sentia melhor’”, disse ele.

Ele acrescentou que ainda encontra fãs que comprovam a popularidade do programa: “Sempre fico impressionado com o fato de que crianças de 10 e 15 anos estão assistindo à série como se ela tivesse acabado de ser lançada.”

O que há nessa série que a torna tão reconfortante para ser assistida novamente? “Ela tem aquele sentimento que toca as pessoas”, disse Brenda Maben, figurinista da série.

Não há violência. É apenas amor de cidade pequena, basicamente, e é por isso que acho que as pessoas gostam. Faz com que elas se sintam seguras, calorosas e aconchegantes. Só traz bons sentimentos. Brenda Maben, figurinista de 'Gilmore Girls'

Para Truesdale, o apelo “provavelmente agora, mais do que nunca, é que não é um programa cínico; é um seriado sobre um grupo de pessoas diferentes que se reúnem e encontram maneiras de gostar umas das outras e se dar bem”.

A série acompanha Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e sua filha, Rory (Alexis Bledel), enquanto elas se reconectam com os pais abastados de Lorelai para mandar Rory para uma escola de ensino médio de elite e ajudá-la a entrar na Universidade de Harvard.

A cidade onde elas moram, Stars Hollow, com seus moradores intrometidos e seu centro decorado de acordo com a estação, também se tornou um personagem por si só, com os fãs se reunindo em Washington, Connecticut, um dos lugares que a inspiraram.

Na série, não há dramas de vida ou morte ou dilemas impossíveis de resolver, apenas relacionamentos profundamente entrelaçados, moradores peculiares da cidadezinha e diálogos ágeis.

PUBLICIDADE Apoio emocional Em uma discussão no subreddit r/GilmoreGirls em 2021, dezenas de pessoas compartilharam por que voltam à série com tanta frequência: é uma série de apoio emocional. É como um prato de conforto. Me ajudou a superar um término de namoro. Ela me faz lembrar da minha infância. O inverno é deprimente, e Gilmore Girls o torna melhor. Reassistir é como “aquela mesma sensação de lembrar que você tem um pote do seu sorvete favorito no freezer”, disse Tara Llewellyn, que apresenta o Gilmore to Say, um podcast em que reassiste e comenta Gilmore Girls, com Haley McIntosh. “É muito difícil identificar o motivo disso. Pode ser por causa da nostalgia; pode ser porque lembra você de um relacionamento.”

Lorelai (Lauren Graham) e Luke (Scott Patterson) de 'Gilmore Girls'. Foto: Warner Bros. Television/Divulgação

Llewellyn e McIntosh estimam que cada uma delas passa cerca de cinco a dez horas por semana assistindo ao programa.

Reassistir a um seriado favorito também pode ser um mecanismo de enfrentamento saudável para momentos estressantes, disse Ellen Hendriksen, psicóloga clínica e professora assistente da Universidade de Boston.

“Se não há previsibilidade ou certeza em sua vida, ou se estamos refletindo sobre o cenário político mais amplo, ou sobre a incerteza ambiental, até mesmo algo como um programa de TV pode definitivamente funcionar como uma âncora de certeza”, disse Hendriksen.

Um estudo de 2009 publicado no The Journal of Experimental Social Psychology descobriu que assistir novamente às nossas séries de TV favoritas pode reduzir os sentimentos de solidão e atenuar as quedas na autoestima e no humor.

E, para alguns, as estações frias e sombrias podem ampliar a necessidade de autocuidado. “A vida meio que se esvai, as árvores perdem as folhas e tudo começa a ficar cinza, então você precisa encontrar algum conforto em algum lugar”, disse Truesdale, que é de Montreal, no Canadá.

Jess (Milo Ventimiglia) e Rory (Alexis Bledel) em 'Gilmore Girls'. Foto: Repodução de cena de 'Gilmore Girls'/Netflix

“Como sou canadense, associo o outono e o inverno à conexão com meus amigos e a ser mais introspectivo”, acrescentou. “Portanto, faz sentido para mim que você queira assistir a uma série que transmita essas emoções, porque é mais ou menos assim que você se sente.”

Audiência cresce nos meses frios

Com o passar dos anos, os fãs passaram a associar Gilmore Girls aos meses mais frios, e os dados de audiência confirmam a relação. Entre o final de 2020 e a metade de 2023, a audiência de streaming de Gilmore Girls foi, em média, cerca de 14% maior no outono e no inverno do que na primavera e no verão, de acordo com a Nielsen.

Ainda segundo a empresa, o programa teve um engajamento particularmente alto em janeiro (quando é inverno hemisfério norte), bem como em outubro, novembro e agosto.

McIntosh disse que o público de seu podcast aumenta “dez vezes” a partir do outono, coincidindo com a época em que cada temporada de Gilmore Girls é iniciada com o novo ano escolar de Rory. “As cores que eles estão usando, os alimentos que estão comendo, os eventos da cidade que estão ocorrendo”, tudo isso lembra o outono, disse McIntosh.

E ainda há o inverno: que fã poderia se esquecer de Lorelai dizendo: “Sinto cheiro de neve”, momentos antes da primeira nevasca da estação?

“É a minha época favorita do ano”, disse Maben. “Adoro suéteres, adoro usar camadas, adoro me sentir confortável e espero ter demonstrado meu amor por isso na série.”

Algumas cenas de inverno emblemáticas da série vêm à mente, como quando Lorelai chega em casa depois de um longo dia e descobre que seu namorado, Luke, construiu uma pista de patinação no gelo no jardim da frente.

Também houve o jantar na neve com passeios de trenó que Lorelai ofereceu aos residentes de Stars Hollow em sua pousada. A criadora da série, Amy Sherman-Palladino, disse à revista Rolling Stone que filmar esse episódio foi “o melhor momento da minha vida”.

Em cada temporada, Stars Hollow organiza eventos que parecem atrair todos na cidade: o Festival de Outono, o Carnaval de Inverno, o Festival da Luz do Fogo, o concurso de Natal, a Maratona de Dança de Stars Hollow, o Concurso de Tricô.

“Os personagens - os habitantes da cidade - fazem com que você sinta vontade de mergulhar e viver nessa cidade pequena, onde todos conhecem os problemas uns dos outros”, disse Llewellyn.

Os telespectadores “consideram isso como a sua ‘comfort food’ [aquele alimento que associamos a algo sentimental]”, acrescentou. “Você sabe o final, sabe como as coisas vão acabar. Há algo muito reconfortante nisso.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.