“Cuidado com a narrativa e a forma. Seu poder pode nos aproximar da verdade, mas também podem ser armas com um grande poder de manipulação”. O aviso vem no início do suspense da Apple TV+ Disclaimer, conforme dito pela jornalista Christiane Amanpour.

Ela aparece na série para apresentar um prêmio a uma documentarista chamada Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), que está prestes a se tornar o alvo de uma narrativa maliciosa destinada a arruiná-la. Plante seus pés firmemente em suas suposições, nos diz o discurso de Amanpour, e você pode levar um tombo.

Considere isso o aviso de Disclaimer. O público já aprendeu essa lição inúmeras vezes - de Garota Exemplar, de Rashomon, de The Affair, de inúmeras histórias-sobre-histórias e contos de narrativas não confiáveis ou concorrentes. Mas os avisos, explícitos e oblíquos, vêm repetidamente em Disclaimer, uma adaptação de sete partes por Alfonso Cuarón (Roma, Filhos da Esperança) de um romance de suspense de 2015 de Renée Knight.

Cate Blanchett estrela a série 'Disclaimer' sob o comando do cineasta premiado Alfonso Cuarón Foto: Apple TV+/Divulgação

PUBLICIDADE Este é o ponto de venda da série e seu problema. Ela gasta tanto tempo e cuidado construindo uma armadilha com sua meta-história que sua história real sofre no processo. A mencionada meta-história chega à casa de Catherine em um envelope sem remetente, na forma de The Perfect Stranger, um romance publicado pseudonimamente que, ela percebe com horror e náusea, detalha um terrível segredo de seu passado. Ela é a vilã do livro e seu alvo. “Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas”, diz o prefácio, “não é uma coincidência.”

A chegada do livro é obra de Stephen Brigstocke (Kevin Kline), um aposentado amargurado cuja esposa, Nancy (Lesley Manville), e filho, Jonathan (Louis Partridge), morreram, deixando Stephen sozinho em uma missão de vingança cujas razões Disclaimer desvenda lentamente. Cópias do romance seguem Catherine como drones explosivos, e todos que o leem descrevem seu antagonista sem nome em termos condenatórios, muitas vezes misóginos. Isso inclui seu filho, Nicholas (Kodi Smit-McPhee), um garoto outrora doce que se tornou um jovem de 25 anos amargo e sem rumo, que se afasta de Catherine, mas é próximo de seu marido indiferente, Robert (Sacha Baron-Cohen, atuando de maneira sóbria contra o tipo). Disclaimer, que estreou na sexta-feira, 11, tem algo a dizer sobre perspectivas e preconceitos, e não se importa em repeti-lo. Dá vozes duais aos caminhos entrelaçados de Stephen, que processa seu esquema elaborado como um Walter White vestido de tweed, e Catherine, que entra em espiral de raiva e defensividade à medida que se torna exposta, movida pelo desespero cujas causas ela não consegue expressar.

Cuarón disse que adaptou Disclaimer como uma série porque não via como comprimir a história no espaço de um longa-metragem. Devo acreditar na palavra dele. Mas o comprimento adicional faz pouco para aprofundar a caracterização de qualquer antagonista, enquanto compromete a tensão carregada de mola de seu material de suspense de origem. Você sabe que algum tipo de reviravolta está chegando - não direi, você pode adivinhar de qualquer maneira - se não for por outro motivo, por quão veementemente tantos personagens insistem que já conhecem a verdade.

Mas em sete episódios, o conto é esticado ao comprimento de uma linha férrea, e se espera pela virada como se esperasse por um trem atrasado. Com sete episódios, você tem mais tempo nas mãos. Tempo para contemplar buracos no enredo e na lógica que um filme de duas horas poderia ter te levado rapidamente adiante. Tempo para assistir um elenco excelente bater nos mesmos pontos de tristeza e desesperança repetidamente. Você também passa muito tempo em cenas que dramatizam o romance (intencionalmente) exagerado dentro da série, em que uma jovem Catherine (Leila George) e Jonathan se cruzam.

Há um ponto para o melodrama e a sordidez dessa narrativa, mas você ainda tem que suportá-la. Você pode se perguntar se está assistindo a uma boa história mal contada ou uma história ruim bem contada e se, no final e com esse investimento de tempo, há diferença. A diferença, se houver, vem de quão bem Cuarón realiza seus mundos ficcionais e metaficcionais.

Cate Blanchett, à esquerda, e Sacha Baron Cohen em cena de "Disclaimer" Foto: Apple TV+ via Sanja Bucko/AP

Uma história que é toda sobre o poder do ponto de vista se beneficia de seu olhar. Sua câmera não perde um gesto significativo, um olhar ou um suspiro de paixão. Ele envolve o presente inglês sombrio em um frio úmido; cenas polidas do passado parecem ser tocadas pela própria luz de Deus. Nas seções de suspense direto da série, ele é excelente na construção de tensão e no encenamento do horror. E há algo a ser dito pela execução desta história em camadas. Você pode notar mil sinais de ‘Cuidado: Queda de Calçados’ e ainda assim se impressionar com o balé aéreo quando o sapato finalmente cai.

Disclaimer pode parecer frio e carente de empatia - a dificuldade de empatizar é, de muitas maneiras, seu assunto - mas Blanchett e Kline encontram uma humanidade trágica em seus personagens, a dor por trás do pânico raivoso de Catherine e a estranheza azeda de Stephen. Ainda assim, Disclaimer é mais fácil de admirar do que de aproveitar. Torna-se cada vez mais e improdutivamente sombrio à medida que constrói em direção ao seu moral bem sinalizado. É o tipo de realização que você lembra não emocionalmente, mas mecanicamente; você quer espalhar as peças em uma bancada de trabalho e examinar como elas se encaixam. Se isso é menos do que satisfatório, não se pode dizer que você não foi avisado. Cuidado com a narrativa e a forma.