As recentes tentativas de alto nível de empresas de streaming para ressuscitar a comédia romântica de longa-metragem com artistas de renome, como Anne Hathaway, Nicole Kidman e Brooke Shields, tiveram o mesmo problema: foram horríveis. O toque mortal da mediocridade constrangedora pôde ser sentido imediatamente. Você podia ouvir o alarme de morte ao fundo.

PUBLICIDADE Preparado para se decepcionar por causa desses filmes, você sente a diferença imediatamente com a nova série de comédia romântica da Netflix, Ninguém Quer: não é ruim. As piadas funcionam. A história é bem humorada. As pessoas que participam dela parecem reais - elas podem fazer coisas de desenho animado, mas não são desenhos animados. Kristen Bell e Adam Brody, que interpretam o casal central, são encantadores e trabalham bem juntos. Foi tomado cuidado com a representação de uma Los Angeles crepuscular e apaixonante que remete a uma era anterior indeterminada da comédia romântica - os anos 1970, os anos 1990, em algum lugar por aí.

Kristen Bell como Joanne e Adam Brody como Noah em 'Ninguém Quer', série da Netflix. Foto: Hopper Stone/Netflix/Divulgação

Criada por Erin Foster, atriz e escritora e filha do titã do mercado musical David Foster, Ninguém Quer é bem-sucedida ao manter a fidelidade ao seu gênero. Não se trata de uma curiosidade nostálgica - os personagens e os ritmos de suas interações parecem atuais, pelo menos em relação aos padrões de Hollywood - mas há uma continuidade reconfortante com coisas que você já viu e gostou antes. Movimentos familiares são executados com confiança e um certo estilo.

Essa fluência suave da comédia romântica e a sensação que ela inspira de que há algo que estava faltando é o que há de mais notável em Ninguém Quer. A história, inspirada nas próprias experiências de Erin Foster como podcaster e como participante da cena de encontros de Los Angeles, é satisfatória, em grande parte uma comédia romântica padrão, mas com alguns detalhes

Bell interpreta Joanne, que tem uma persona de garota má e sarcástica, que aparentemente ganha a vida fazendo um podcast sobre sexo e relacionamentos com sua irmã, Morgan (Justine Lupe). Em um jantar, Joanne, que não é religiosa de forma alguma, conhece seu oposto temperamental, Noah, vivido por Brody, um cara sério, emotivo e extremamente atencioso que, por acaso, é um rabino. (Às vezes, ele é chamado de rabino sexy, lembrando o padre sexy de Andrew Scott em Fleabag).

Eles são completamente errados um para o outro, como todo mundo no seriado lhes diz em voz alta e insistentemente (daí o título). Morgan, que também é uma namoradeira em série, é contra Noah porque tem medo de perder a irmã, sem mencionar o fato de ser superada por ela; adicionando uma camada de complicação, Morgan também está convencida de que se Joanne encontrar a felicidade, isso arruinará o podcast delas.

Enquanto isso, do lado de Noah, a família e a congregação se organizam para lutar contra a mulher que ameaça roubar seu garoto de ouro, liderados por uma Tovah Feldshuh de olhos esbugalhados como a mãe dele, Bina. Boa parte da comédia da série está nesse comportamento habilmente executado por Feldshuh; Paul Ben-Victor faz o pai - mais simpático - de Noah; Jackie Tohn, de Glow, é sua cunhada aterrorizante; e o grande Stephen Tobolowsky vive seu patrão, o rabino-chefe. (Tobolowsky traz uma calma sanidade à explicação do rabino-chefe de que o fato de Noah se casar com uma não judia levaria inevitavelmente à extinção dos judeus).

Ao longo de 10 episódios de meia hora, a história se arrasta um pouco, sem a propulsão de crise constante típica dos filmes de comédia romântica, mas as partes constituintes são quase sempre divertidas. À medida que Joanne e Noah são alternadamente unidos e afastados pelas pressões externas, bem como por suas próprias diferenças, somos presenteados com cenas como a visita constrangedora à loja de brinquedos sexuais e a ingênua oferta de carne de porco para o brunch da mãe judia - nada de novo, mas de alguma forma reconfortante em sua familiaridade.

Série 'Ninguém Quer' acaba de estrear na Netflix e está em alta na plataforma Foto: Saeed Adyani/Netflix/Divulgação

Lupe e Timothy Simons, no papel do irmão casado de Noah, são bons como os necessários personagens secundários da comédia romântica. (Simons interpreta uma versão mais simpática de seu abrasivo Jonah de Veep.) E Bell e Brody, que já fizeram esse tipo de coisa antes, formam uma dupla maravilhosa. Você torce por Joanne e Noah à medida que a pressão sobre o relacionamento chega ao ápice no final da temporada, com um ou outro precisando tomar uma decisão que mude sua vida para manter as coisas funcionando.

A crítica a Ninguém Quer, e é legítima, é que ela é superficial - você ri, tem alguns bons momentos de “aww” e segue em frente. Mas isso também é parte do DNA da comédia romântica. Você aproveita o que tem.