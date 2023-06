Silvio Santos: por que os Abravanel criticaram a série ‘O Rei da TV’ e como pode ser nova produção

O Rei da TV, série sobre a vida de Silvio Santos disponível no Star+, chamou atenção desde o segundo semestre de 2022, quando fez sua estreia. A 2.ª temporada veio no último dia 29 de março, e foi alvo de uma série de críticas à produção por parte da família e de fãs do apresentador.

Montagem com foto do ator José Rubens Chachá interpretando Silvio Santos para a série 'O Rei da TV' e foto do apresentador Silvio Santos durante gravação do Troféu Imprensa em abril de 2002. Foto: Star+ | Celso Junior/Estadão

Na ocasião do lançamento, José Rubens Chachá, o protagonista, disse em entrevistasque a série tinha “tudo para Silvio Santos não gostar”. Muitos integrantes da família Abravanel também já deram declarações públicas criticando a produção - seja por inconsistências históricas, ou por fatos que afirmam ser totalmente mentirosos, como as cenas em que o personagem de Silvio Santos trai sua esposa, Íris Abravanel, com uma atriz mexicana.

Série sobre Silvio Santos é uma biografia?

Definida como “drama” e “biografia” na plataforma, O Rei da TV talvez confunde parte do público sobre quanto da produção audiovisual é realidade e quanto é ficção.

Os presidenciáveis de 1989 nunca estiveram juntos no programa de Silvio Santos, por exemplo. A negociação para possível saída de Gugu Liberato do SBT, o sequestro de Silvio e sua filha Patrícia, e o contato do apresentador com o formato do Big Brother ocorreram com anos de intervalo, não na mesma semana, como sugere a série.

Além disso, somente parte dos personagens retratados usa os nomes originais. Mas naqueles em que são adotados pseudônimos, as referências são claras (como é o caso de Boni - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni -, na série tratado como Rossi).

Equipe amparada por advogados

Ao site Metrópoles, em outubro de 2022, Chachá disse que a equipe de produção tomou certos cuidados jurídicos: “A pessoa que é retratada sempre vai pegar coisas: ‘ah, não é bem assim...’. Mas a equipe de redatores da série estava muito bem amparada pela pesquisa e por advogados - que por ventura podem agir caso haja uma contraofensiva por parte da família.”

“A gente não quis se aproximar dessa realidade, de conhecer as pessoas de perto. Acho que isso é desnecessário, porque é uma ficção. A ficção dá essa liberdade de a gente intuir o que acontece nesses bastidores e nessas mansões do Morumbi, e retratar de forma artística, bem-humorada ou não”, prosseguiu.

Nova série sobre a vida de Silvio Santos?

Ainda sem grandes detalhes, uma nova produção biográfica sobre o apresentador do SBT pode estar a caminho. Quando Daniela Beyruti criticou O Rei da TV no Instagram, pediu aos fãs: “Aguardem uma [série] produzida por nós”.

Em entrevista ao O Pod É Nosso, Cynthia Abravanel também falou sobre a possibilidade: “Existem pessoas, uma agência, que estão fazendo a história dele, séria. Então, quando ficar [pronto], eles pedem pra mostrar pra gente antes. A gente dá opinião, conta a história direito, deixa fazerem a pesquisa lá dentro do SBT. Porque quem quer fazer sério faz sério. Já tem essa produção. Esses merecem todo nosso apoio e divulgação.”

Além disso, há também em andamento a produção do filme Sequestro, que retrata o momento em que Patricia Abravanel e o próprio Silvio Santos foram sequestrados e feitos de refém por Fernando Dutra Pinto em agosto de 2001. No longa, ele será representado por Rodrigo Faro.

Por que a família de Silvio Santos critica O Rei da TV?

Confira abaixo algumas das reações de familiares e amigos de Silvio Santos à série O Rei da TV:

Silvio Santos

O próprio Silvio Santos falou brevemente sobre a série durante uma entrevista feita no dia em que foi votar nas eleições de outubro de 2022 em um colégio na zona sul de São Paulo. “Não é boa nem é ruim. É meio piada. Podiam fazer melhor. A série foi muito mal feita, podia ser bem feita”, disse.

Silvio Santos ao lado da esposa e filhas em foto de 2018. À esquerda do apresentador, na foto, Cynthia, Patrícia, Rebeca, e Íris Abravanel. À direita, Silvia, de óculos amarelos, Daniela, de óculos azuis, e Renata. Foto: Instagram / @silviaabravanel

Silvia Abravanel

Também apresentadora, Silvia afirmou que assistiu o começo da 1ª temporada,mas não fez questão de terminá-la ou de acompanhar a segunda, já que os fatos “não foram absolutamente nada daquilo”.

“Eles quiseram chamar atenção pela sátira, pelo grotesco, falando coisas a respeito da minha mãe, do meu pai, da história como realmente foi. Não teve nada disso, meu pai nunca traiu a minha mãe. Nada dessas coisas mais baixas que eles quiseram mostrar. Isso é uma coisa que me deixou muito triste, magoada”, disse, em entrevista ao Uol.

Cynthia Abravanel

A filha mais velha de Silvio Santos chamou a série de “história completamente mentirosa” em entrevista ao podcast de Carlos Alberto de Nóbrega: “Eu não assisti. Não é nossa vida. Aquele lá não é meu pai. Completamente desrespeitosa. Eles estão esperando a gente entrar [na Justiça] porque eles querem se dar bem. Falei para as minhas irmãs: ‘nem dá bola...’”

Durante a conversa, o apresentador de A Praça É Nossa, que conhece Silvio desde a juventude (apesar do longo período em que estiveram brigados), concordou: “Só não fui adiante [em levar a série à Justiça] porque acho que é exatamente o que a pessoa quer.”

Daniela Beyruti

Em seu Instagram, a filha que atua nos bastidores das empresas da família escreveu, sobre O Rei da TV: “Quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada. Tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável! Perda de tempo. Aguardem uma produzida por nós... Aguardem”.

Robson Jassa

Conhecido por ser cabeleireiro do apresentador há muitos anos, Jassa se pronunciou no Instagram, na postagem feita por Daniela: “Quem fez [O Rei da TV] nunca encontrou o Silvio e muito menos o assistiu na TV. É triste deixar para as novas gerações uma versão de um Silvio que não existiu”.

Patrícia Abravanel

Antes do lançamento, a sucessora do criador do SBT à frente do Programa Silvio Santos já demonstrava insatisfação com a produção: “Quem assistiu não gostou. Quem assistiu e conhece o meu pai falou que não faz jus à pessoa maravilhosa que ele é”.

Tiago Abravanel

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o ex-BBB e neto do apresentador comentou: “Eu não vi a série toda. Confesso que quero assistir para dar uma opinião. Vi dois ou três capítulos e ficou nesse lugar de não enteder muito o objetivo da série como estética, se é realismo, se não é, se é uma sátira, uma homenagem...”

“Fica num lugar meio nebuloso. Eu acreditaria mais se falassem: é uma série que critica o Silvio Santos ou é uma série que homenageia o Silvio Santos, sei lá. É uma fábula sobre o cara da televisão. Não sei dar minha opinião concreta, mas dentro do que vi, fico na dúvida de qual foi o objetivo”, continuou.