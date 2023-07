‘Os Simpsons’: na volta com a 34ª temporada, relembre os 10 melhores episódios clássicos da série

Os Simpsons estreia sua 34.ª temporada no serviço de streaming Star+ nesta quarta, 26 (os episódios já foram ao ar na TV paga até o último mês de maio).

Uma das séries de sucesso mais longevas da TV, a animação começou a ser exibida em dezembro de 1989. Parece que foi ontem, mas, à época, cartas ainda eram um meio de comunicação mais popular que a internet, a União Soviética existia e Ronald Reagan havia deixado o cargo de presidente dos EUA há poucos meses - no Brasil, a posição era ocupada por José Sarney.

O Estadão selecionou 10 melhores episódios clássicos das primeiras temporadas para você rever. Todos eles estão disponíveis no Star+, que tem a íntegra de quase todos os episódios do programa - a exceção é o 1.º da 3.ª temporada, que conta com participação especial de Michael Jackson.

1.ª Temporada - Episódio 11

Os Crepes da Ira

Bart vai à França sozinho para fazer um intercâmbio, mas chegando lá as coisas não são nada como deveriam. Enquanto isso, em Springfield, a família Simpson recebe o estudante de um país do leste europeu que tem muito interesse nos detalhes da usina nuclear em que Homer trabalha.

Exibido em 1990, é uma viagem ao passado em que Os Simpsons começou a fazer sucesso. Bart, por exemplo, usava cartas para se comunicar com Marge, por exemplo, uma vez que a internet era praticamente inexistente à época, e as ligações telefônicas muito caras.

2.ª Temporada - Episódio 15

Irmão, Onde Estarás?

Nem todos sabem, mas Homer Simpson tem um irmão. Sua primeira aparição (e uma das únicas até hoje) se deu em fevereiro de 1991, quando o Vovô Simpson, achando que está à beira da morte por um problema de saúde, revela a Homer que teve um filho fora do casamento. Ele vai atrás de Herb, seu irmão, e os dois se dão bem, o que faz com que ele chame Homer para ajudar em sua grande empresa de carros - o que tem poucas chances de dar certo.

3.ª Temporada - Episódio 16

Homer Batedor

Homer, Lenny, Karl e os outros funcionários da usina montam um time competitivo para disputar um campeonato de beisebol com funcionários de outras empresas. Ao chegar na final, porém, o Sr. Burns decide contratar nove jogadores de sucesso na elite da liga dos Estados Unidos como trabalhadores de fachada da usina nuclear para não perder o título.

O episódio é considerado um marco por ter sido um dos primeiros a contar com nomes famosos dublando a si mesmos em aparições na série, o que se tornou marca registrada de Os Simpsons ao longo dos anos. Os jogadores que aparecem são: Jim Reardon. Roger Clemens, Wade Boggs, Ken Griffey Jr., Steve Sax, Ozzie Smith, José Canseco, Don Mattingly, Darryl Strawberry e Mike Scioscia.

5.ª Temporada - Episódio 15

Homer Astronauta

Ao longo de suas dezenas de temporadas, Marge e Homer Simpson já tiveram os mais diversos empregos. Um dos mais marcantes se deu justamente nas primeiras temporadas, quando a NASA resolveu investir na ida de um “cidadão comum” ao espaço, e o escolhido foi Homer. Um prato cheio para quem gosta de referências siderais.

6.ª Temporada - Episódio 22

A Volta de Springfield

Em meio a uma série de piadas com humor afiado, Bart processa o palhaço Krusty após ingerir uma peça de metal numa caixa de cereal, ganhando 500 dólares. Durante uma visita a Bart no hospital, Lisa se depara com Murphy Gengivas Sangrentas (Bleeding Gums), personagem com quem divide um clássico dueto de saxofone na 1.ª temporada, que está mal de saúde.

Além de uma sequência de piadas “afiadas” ao longo da trama, o episódio também traz cenas bonitas de cumplicidade entre Bart e Lisa, além de uma memorável interpretação da música Jazzman, de Carole King, pela dubladora de Lisa na versão original, Yeardley Smith. Vale a pena assistir os créditos até o final.

6.ª/7.ª Temporada - Episódios 25/1º

Quem Matou o Sr. Burns?

Quando o homem mais malvado de Springfield decide impedir que a luz do sol chegue à cidade, para que fique sempre escuro e as pessoas gastem mais com a energia elétrica fornecida por sua usina, alguém lhe dá um tiro. Há diversos suspeitos, todos com motivos de sobra para cometer o crime - e mesmo assim o desfecho é surpreendente (ainda que um tanto quando exagerado). É dividido em duas partes, e em 1995 fez os espectadores esperarem até a estreia da temporada seguinte para que o crime fosse resolvido. Há diversas referências a esta trama nos episódios de temporadas posteriores.

7.ª Temporada - Episódio 13

Dois Maus Vizinhos

O episódio mostra George H. W. Bush (o pai) se mudando para a mesma rua que a família Simpson, entrando em diversos atritos com os vizinhos, em especial Bart e Homer. Foi ao ar em janeiro de 1996, alguns anos depois de deixar o cargo de presidente, mas é uma das melhores tramas envolvendo sátiras políticas, comuns no programa.

7.ª Temporada - Episódio 20

Bart Pega a Estrada

Ao estilo de road trip com personagens inusitados, o episódio foi ao ar em março de 1996. Após passar um dia no trabalho com sua tia no Departamento de Trânsito, Bart consegue uma carteira de motorista falsa. Ele chama Millhouse, Nelson e Martin para uma viagem rumo à feira mundial de Knoxville, no Tennessee.

9.ª Temporada - Episódio 1

A Cidade de Nova York vs. Homer Simpson

Após uma noite de bebedeira, Homer perde seu carro. Posteriormente, ele descobre que o veículo está na cidade de Nova York, repleto de multas, e vai com a família para trazê-lo de volta. Retratando vários estereótipos bem-humorados da vida na cidade grande, é um dos famosos episódios de viagem dos Simpsons.

Em outras ocasiões, eles também já visitaram países como Japão, China, Canadá, Itália, e até mesmo o Brasil, no Rio de Janeiro, em 2002. À época, o episódio ganhou repercussão midiática e recebeu críticas até mesmo do presidente de então, Fernando Henrique Cardoso. O episódio no País é o 5.º da 13.ª Temporada e também vale a lembrança.

10.ª temporada - Episódio 5

Quando Nasce Uma Fofoca

Em 1998, Homer Simpson acaba descobrindo que Alec Baldwin e Kim Basinger têm se refugiado numa casa de luxo em Springfield para fugir do assédio de fãs e da imprensa. Ele acaba criando uma amizade com o casal e também com o diretor Ron Howard, mas terá dificuldades em manter a boca fechada.