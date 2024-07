Um novo capítulo da história do universo de Duna começa a ser contado em novembro. Oito meses depois da estreia da segunda parte da história do “messias” Paul Atreides (Timothée Chalamet) nos cinemas, a Max lança a série derivada A Profecia. O anúncio da previsão de estreia veio acompanhado de um trailer; veja:

PUBLICIDADE A produção inédita é parte da estratégia da Warner Bros. Discovery de expansão de grandes propriedades intelectuais, como é também Batman, que ganhará em setembro a série Pinguim. Porém, diferentemente do seriado da DC, Duna: A Profecia não é uma continuação direta dos filmes, e sim um prelúdio. Inspirado no trabalho do autor Frank Hebert — neste caso, no romance Sisterhood of Dune, que tem coautoria de Kevin J. Anderson —, o seriado é ambientado 10 mil anos antes dos filmes do diretor Denis Villeneuve. Ou seja, Duna: A Profecia promete um vislumbre de como era este universo gerações antes dos Harkonnen conspirarem contra Leto Atreides (Oscar Isaac) e darem início à jornada que culminou na ascensão de Paul Atreides na sequência.

Ainda assim, a série está intimamente ligada aos longas. Isso porque A Profecia pretende narrar a história de origem das Bene Gesserit, a irmandade lendária da qual as personagens Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e Reverenda Madre (Charlotte Rampling) fazem parte.

Nos filmes, as Bene Gesserit são particularmente importantes dada a sua influência política que exercem no Imperium há milênios. Lembre-se de que todas as grandes casas têm uma representante da seita e, por isso, elas são capazes de conduzir os rumos da sociedade. Elas também contam com um arsenal de habilidades excepcionais, entre as quais a capacidade de prever o futuro e o uso da Voz — isto é, manipular pessoas para obedecerem comandos.

O prelúdio, por outro lado, mostrará o que motivou duas irmãs Harkonnen a criar as Bene Gesserit. No caso, o que a sinopse oficial descreve como “as forças que ameaçam o futuro da humanidade”.

Emily Watson na série da Max, 'Duna: A Profecia' Foto: Max/Divulgação

Embora não conte com os retornos de Chalamet, Zendaya, Josh Brolin e outros nomes de destaque dos filmes, o elenco de Duna: A Profecia é composto também por grandes atores. Emily Watson (Chernobyl) e Olivia Williams (The Crown) encabeçam a série, interpretando Valya e Tula Harkonnen, respectivamente. A produção ainda conta com Mark Strong (Kingsman: Serviço Secreto) e Travis Fimmel (Vikings).

Apesar da previsão de lançamento, a Max ainda não cravou a data exata que Duna: A Profecia chega no catálogo.