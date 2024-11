‘Wicked’: Ariana Grande quer focar em musicais pelos próximos 10 anos: ‘Forma de cura’

Cena do musical Wicked Foto: Reprodução/YouTube/Universal Pictures

Ariana Grande está realizando o sonho de interpretar Glinda na adaptação cinematográfica de Wicked e revelou que deseja investir ainda mais em sua carreira de atriz, especialmente no teatro musical, nos próximos dez anos. Nesta quinta-feira, 7, a cantora e atriz participou do podcast Las Culturistas e falou sobre sua reconexão com as raízes no teatro.

"Eu amo atuar e amo o teatro musical. Voltar a explorar essa parte de mim, que adora comédia e vê nisso uma forma de cura, tem sido incrível. Quero encontrar papéis que me permitam usar essas facetas," disse Ariana. Embora tenha alcançado o estrelato nas séries da Nickelodeon, como Victorious e Sam & Cat, Ariana começou sua carreira artística ainda criança, em musicais da Broadway. "Reconectar-me com essa parte de mim que iniciou no teatro musical, usar essas partes de mim em personagens, vozes e canções, é algo muito especial," explicou. "Quero atuar onde eu possa realmente honrar o material, fazer um bom trabalho, e acho que isso é o que faz mais sentido para mim. Só de falar disso fico emocionada," continuou.

O novo filme de Wicked estreia no Brasil no próximo dia 21. A trama acompanha a história de Elphaba (Cynthia Erivo), uma jovem excluída por sua pele verde, e Glinda (Ariana Grande), a garota mais popular da escola que ainda busca seu verdadeiro propósito no mundo.