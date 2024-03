‘Altas Horas’ de hoje traz convidadas como Vanessa Lopes, Maju e Wanderléa; veja quem vai

O Altas Horas de hoje, sábado, 2, fará uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher (que ocorre em 8 de março) com a presença de convidadas como Iza, Lucy Ramos, Wanderléa, Ana Carolina Côrte, Maju Coutinho e a ex-BBB Vanessa Lopes.

Entre as músicas cantadas no programa estão Dona de Mim, Pesadão, Você Me Vira a Cabeça, Fé nas Malucas e Brasileirinho.

As convidadas interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 2 de março, vai ao ar às 23h10, após o BBB 24, que abordará a expulsão de Wanessa Camargo, na Globo.