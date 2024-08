Diferente do que aconteceu com outras grandes personalidades, como Ayrton Senna (1994) e Gugu Liberato (2019), não houve velório aberto ao público. Talvez isso tenha impulsionado ainda mais o resgate a imagens de acervo e a busca por entrevistados que tinham algo a falar sobre a convivência com o apresentador.

Em carta aberta, sua família explicou: “Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu”.