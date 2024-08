Luciano Huck fará uma homenagem a Silvio Santos no Caldeirão Com Huck, da Globo, neste domingo, 18. O apresentador do SBT morreu no último sábado, 17, em decorrência de uma pneumonia, e tem recebido a atenção de boa parte da programação da maioria das emissoras de TV desde então.

É possível assistir ao Domingão Com Huck pela TV aberta, na Rede Globo, e também pelo serviço de streaming Globoplay, ao vivo.

O programa começou por volta das 14h20, e citou o comunicador na introdução, mas haverá uma parada às 15h40 para a exibição do jogo Palmeiras e São Paulo (para SP), retornando às 18h10 - a partir daí deve ter início, de fato, a homenagem.

Luciano Huck em homenagem a Silvio Santos no 'Domingão Com Huck' de hoje, 18 de agosto de 2024 Foto: Reprodução de 'Domingão Com Huck' (2024)/TV Globo

Homenagem a Silvio Santos no Domingão Com Huck

PUBLICIDADE “Hoje nós vamos sorrir e cantar no Domingão. Neste final de semana em que a gente se despede do Silvio Santos, faremos um especial ao vivo”, disse Luciano Huck, ao abrir o programa. Ele também destacou a presença de Lívia Andrade, que por muitos anos participou de programas de Silvio Santos no SBT. A modelo afirmou: “Vai ser um pouco difícil, mas a gente vai, por ele, tentar. E vai conseguir”.

Huck ainda destacou que trouxe pompons para a plateia usar ao longo da atração, como era de costume em programas clássicos do apresentador que morreu. “Tudo isso tem um pouco do maior comunicador da história do Brasil”, comentou, destacando também se sentir “muito privilegiado” em poder fazer a celebração da vida de Silvio Santos em um auditório.

Ed Gama, então, cantou o trecho de uma das músicas mais conhecidas do Programa Silvio Santos: “Chegou a hora/de alegria/Vamos sorrir e cantar/Da vida não se leva nada/Vamos sorrir e cantar”.

