Estreias do streaming: ‘Avatar’, ‘Constelação’ e ‘Mea Culpa’ são destaques; veja lista

Um thriller psicológico protagonizado por uma astronauta, uma adaptação de um seriado animado de sucesso e um mockumentary (‘falso documentário’) sobre uma empresa de celulares. Estas são algumas das opções entre as estreias da semana em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e HBO Max. Entre os lançamentos, há filmes e séries para gostos variados. Confira alguns deles:

Constelação (Apple TV+)

PUBLICIDADE Jo (Noomi Rapace) é uma astronauta forçada a voltar à Terra quando a nave em que está no espaço sideral sofre um grave acidente. Aqui em baixo, porém, ela começa a se questionar se boa parte do que tem presenciado ou vivido é de fato real, ou se passou a ter alucinações. Em ambientes muitas vezes sombrios, o thriller psicológico mostra a relação que ela passa a ter não apenas com os traumas de seu ambiente de trabalho, como também mudanças na convivência com sua família.

A série estreou seus três primeiros episódios de uma só vez, na quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. A partir daí, um novo capítulo será divulgado por semana até o final (num total de oito), em 27 de março.

Avatar: O Último Mestre do Ar (Netflix)

O nome pode fazer alguns se confundirem com o clássico de James Cameron no cinema, mas a série é baseada na animação Avatar: A Lenda de Aang, lançada em 2005 e que fez sucesso no Brasil ao ser exibida na TV fechada e também na aberta, à época da TV Globinho.

Em formato live-action, porém, The Last Airbender busca agradar ao público adulto, e não somente o infantil. A história se passa em um universo no qual povos representando os quatro elementos (fogo, água, terra e ar) estão em guerra, e o conhecido garoto com uma seta azul na cabeça é uma das esperanças de dias melhores.

Além do protagonista Aang (Gordon Cormier), seus amigos Sokka (Ian Ousely) e Katara (Kiawentiio) também estão presentes, assim como algumas criaturas mágicas do desenho. A primeira temporada, com oito episódios, estreia em 22 de fevereiro de 2024 na Netflix.

Mea Culpa (Netflix)

Protagonizado por Kelly Rowland e Trevante Rhodes e dirigido por Tyler Perry, o filme gira em torno de uma advogada criminalista que aceita defender um artista acusado de assassinar a sua namorada, num caso de repercussão.

Mesmo diante de uma relação profissional, ela acaba cedendo à sedução de seu cliente. Em meio ao envolvimento, porém, surgem novas provas, depoimentos e informações do caso que fazem com que fique em dúvida se está em uma posição segura. É nesse contexto que surgem cenas de suspense e de tensão psicológica. Estreia: 23 de fevereiro de 2024.

Blackberry (Amazon Prime Vídeo)

Ao estilo mockumentary (‘falso documentário’), com duas câmeras que focam e desfocam os protagonistas ao longo do filme, retrata o surgimento da empresa de celulares BlackBerry, que dominou parte do mercado de telefonia na segunda metade da década de 2000, aborda temas como cultura geek, masculinidade tóxica e o surgimento de vícios em aplicativos.

A ideia, que teria surgido ainda nos anos 1990, era criar um celular portátil que também enviasse e-mails. As mentes por trás disso não eram das mais estilosas, e talvez também não fossem as melhores negociadoras. Mesmo assim, a estratégia de focar a produção em empresários norte-americanos saiu do papel e fez a empresa marcar época.

O filme foi lançado em outubro de 2023, mas até o momento só estava disponível no streaming via aluguel. Estreia no catálogo do Amazon Prime Vídeo em 21 de fevereiro de 2024.

PUBLICIDADE The Second Best Hospital In The Galaxy (Amazon Prime Vídeo) Além de melhores amigas, as médicas Sleech e Klak são cirurgiãs reconhecidas em toda a galáxia, combatendo as mais variadas doenças espaciais. Porém, não necessariamente elas já estejam preparadas para tudo, e lidarão com um caso que pode colocar a existência em cheque. A animação em tom de comédia é voltada ao público adulto, com diversas criaturas monstruosas e alienígenas em corpos humanoides. Traz nomes conhecidos entre os dubladores, como Sam Smith, Kieran Culkin, Stephanie Hsu, Keke Palmer, Natasha Lyonne, Maya Rudolh. Estreia: 23 de fevereiro de 2024.