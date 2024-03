‘Família é Tudo’: Quem são os personagens da nova novela da Globo? Conheça elenco e enredo

Família é Tudo, a nova novela das 19h, estreia nesta segunda-feira, 4, e promete entregar reencontros, desaparecimento, sequestro e revelações. A nova produção da TV Globo traz uma trama escrita por Daniel Ortiz e com direção artística de Fred Mayrink. A história apresenta uma narrativa marcada por vínculos familiares, desafios e reviravoltas.

Ramille , Nathalia Dill, Thiago Martins, Isacque Lopes, Juliana Paiva. Foto: Manoella Mello/Globo

Entrelaçada por vículos de sangue, amizade e convivência, a trama gira em torno da matriarca Frida Mancini, interpretada por Arlete Salles, que decide reunir seus cinco netos - Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão - após seu desaparecimento misterioso.

PUBLICIDADE Ao ser dada como morta, Frida surpreende a todos com seu testamento, que estipula que os netos só receberão a herança se morarem juntos por um ano e trabalharem para reconstruir um espaço da família. Com uma missão desafiadora em mãos, os irmãos enfrentam desafios como disputas por herança, amores mal resolvidos, mistérios não desvendados e a oposição de parentes. A trama se desenvolve com uma série de acontecimentos, incluindo o sequestro de um dos netos e revelações surpreendentes sobre o passado da família. Descrita como um folhetim com uma linguagem simples e direta, Família é Tudo promete emocionar e envolver os telespectadores com uma história repleta de emoção e suspense.

Conheça os principais personagens e atores que integram o elenco de ‘Família é Tudo’:

Frida Mancini (Arlete Salles)

Frida Mancini (Arlete Salles). Foto: Manoella Mello/ Globo

A dona da gravadora Mancini Music é uma mulher carismática, animada, maternal e excêntrica. Se casou cedo e trabalhou com o marido para erguer a empresa. Teve apenas um filho, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e sempre mimou demais seus cinco netos - Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). Seu maior sonho é voltar a unir a família, desagregada ao longo dos anos. Desaparecerá em alto mar, durante um cruzeiro.

Pedro Mancini (Paulo Tiefenthaler)

Pedro Mancini (Paulo Tiefenthaler) Foto: Manoella Mello/Globo

Filho único de Frida, era apaixonado por astronomia - passava horas admirando o céu com seu telescópio - e por mulheres, tanto que teve cinco filhos com esposas diferentes. Batizou todos com nomes de planetas, galáxias e estrelas: Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). Morreu durante um passeio de teleférico.

Vênus Mancini (Nathalia Dill)

Vênus Mancini (Nathalia Dill). Foto: Manoella Mello/Globo

Workaholic, competente e com grande senso de justiça, Vênus é a neta mais velha de Frida (Arlete Salles), de quem herdou o gosto pelo trabalho. Foi criada pelo pai, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e pela avó. Testemunhou a morte do pai, seu melhor amigo. Sempre buscou manter os irmãos unidos, apesar das madrastas jogarem contra. Criou a Fundação Todos Humanos, voltada para acolhimento e qualificação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Noiva de Mathias (Fernando Pavão), acredita que ter uma vida tranquila, ainda que sem paixão, é suficiente. Mas nunca esqueceu a dor de ter sido traída pelo seu primeiro e único amor, Tom (Renato Góes).

Publicidade

Júpiter Mancini (Thiago Martins)

Júpiter Mancini (Thiago Martins) Foto: Estevam Avellar/Globo

Mulherengo incorrigível, o segundo neto de Frida (Arlete Salles), filho de Leda (Grace Gianoukas), é um playboy com um grande coração. Nunca foi chegado aos estudos, só se graduou por insistência da avó e com a ajuda das colegas de turma. Vive da mesada de Frida e mantém um cargo de fachada na gravadora para impressionar suas conquistas amorosas. É completamente dependente de Marieta (Cristina Pereira), sua ex-babá, que ainda organiza sua vida pessoal. Vai namorar a perita Elisa (Thaila Ayala), que deixa claro seu terror com a hipótese de o playboy ficar pobre. E despertará o interesse de Lupita (Daphne Bozaski), a quem rechaçará, por conta da aparência fora dos seus padrões de beleza.

Electra Mancini (Juliana Paiva)

Electra Mancini (Juliana Paiva). Foto: Manoella Mello/Globo

Filha do terceiro casamento de Pedro (Paulo Tiefenthaler), perdeu a mãe muito cedo e foi criada como filha pela quinta esposa do pai, Nanda (Ana Carbatti). É determinada, justa e pé no chão. Era alegre e extrovertida até sofrer um grande revés: foi acusada de tentar matar seu namorado, Luca (Jayme Matarazzo). Apesar de jurar inocência - ela insiste que colocaram alguma substância em sua bebida na noite do crime -, foi condenada e, no início da novela, é beneficiada pela liberdade condicional. Fora da cadeia, quer recomeçar a vida e, acima de tudo, provar que foi vítima de uma injustiça. Ainda é apaixonada pelo ex e não nota o interesse do irmão dele e seu advogado, Murilo (Henrique Barreira).

Andrômeda Mancini (Ramille)

Andrômeda (Ramille) Foto: Rudy Hühold/Globo

Filha de Pedro (Paulo Tiefenthaler) com a quarta mulher, Lulu (Cris Vianna), foi criada como princesa. Vive comprando e ostentando, sobretudo nas redes sociais. Tem uma autoestima inabalável e uma queda para o drama. Determinada, é capaz das maiores loucuras para alcançar o seu sonho de ser uma cantora famosa, apesar de ser muito desafinada. É apaixonada por animais e trata Britney, sua cachorrinha, como ser humano.

Plutão Mancini (Isacque Lopes)

Plutão Mancini (Isacque Lopes). Foto: Manoella Mello/Globo

O neto caçula de Frida (Arlete Salles) e filho de Nanda (Ana Carbatti), a esposa número cinco, sonha em ser campeão brasileiro de skate. Extremamente independente, leva uma vida simples, longe dos luxos da família, e não aceita a ajuda financeira da avó. Faz bicos como professor para pagar treinadores e participar de competições e esconde dos amigos que é um dos herdeiros da Mancini Music.

Leda Mancini (Grace Gianoukas)

Leda (Grace Gianoukas), Júpiter (Thiago Martins) e Marieta (Cristina Pereira). Foto: Estevam Avellar/Globo

A executiva da Mancini Music é a segunda esposa de Pedro (Paulo Tiefenthaler) e mãe de Júpiter (Thiago Martins). Muito puritana e moralista, tem verdadeiro pavor do comportamento mulherengo do filho e torce para que ele se encante por alguém completamente fora dos padrões de beleza. Reclama que Marieta (Cristina Pereira), ex-babá e atual governanta do filho, passa a mão em sua cabeça.

Lulu Mancini (Cris Vianna)

Lulu Mancini (Cris Vianna). Foto: Manoella Mello/Globo

Quarta esposa de Pedro (Paulo Tiefenthaler), é uma mulher exuberante e ficou famosa ao se tornar Miss. Tem loucura pela filha única, Andrômeda (Ramille), de quem faz todas as vontades.

Nanda Mancini (Ana Carbatti)

Nanda Mancini (Ana Carbatti) Foto: Estevam Avelar/ Globo

Socialite, a quinta esposa de Pedro (Paulo Tiefenthaler) é mãe de Plutão (Isacque Lopes) e criou Electra (Juliana Paiva), já que se uniu a Pedro logo depois de a mãe dela falecer. Tenta restaurar os laços com Electra após a filha sair da cadeia. Não compreende a rejeição de Plutão à ideia de ser herdeiro de uma das maiores fortunas do País.

Publicidade

Catarina Galindo (Arlete Salles)

Catarina Galindo (Arlete Salles). Foto: Manoella Mello/Globo

Irmã gêmea de Frida (Arlete Salles), é uma mulher frustrada e invejosa. Amarga, vive às custas da irmã rica e não se conforma que seu único filho, Hans (Raphael Logam), não esteja no testamento dela. Tanto ela quanto o filho farão de tudo para que avó e netos não se unam.

Hans Galindo (Raphael Logam)

Hans Galindo (Raphael Logam). Foto: Manoella Mello/Globo

Filho de Catarina (Arlete Salles), é ambicioso e ardiloso. Desde que Frida (Arlete Salles) se aposentou, ele dirige a Mancini Music. Tem a confiança da tia, mas se acha injustiçado e pouco reconhecido, já que é o único da família que tomou a frente dos negócios. Tal como a mãe, sonha um dia ser o dono da gravadora e faz de tudo para que Frida o considere como herdeiro. Se relaciona com Mila (Ana Hikari), secretária da Mancini, sem assumi-la como namorada.

Tom Monteiro (Renato Góes)

Tom Monteiro (Renato Góes). Foto: Manoella Mello/Globo

Publicitário e ex-skatista, tem uma produtora de audiovisual. Possui um jeito aventureiro e é um eterno apaixonado por Vênus (Nathalia Dill). Eles se conheceram na infância e namoraram por mais de 15 anos. Sofreu quando o noivado deles terminou por conta de uma armação feita enquanto ele estudava no exterior. Prestativo e entusiasmado, apoiará Vênus a reerguer a Fundação e unir sua família.

Paulina Monteiro (Lucy Ramos)

Paulina Monteiro (Lucy Ramos). Foto: Manoella Mello/Globo

Ex-mulher de Tom (Renato Góes), ainda tem esperanças de reconquistá-lo. Aprontará todas e não vai sossegar enquanto não afastar Tom de Vênus (Nathalia Dill).

Brenda Monteiro (Alexandra Richter)

Brenda Monteiro (Alexandra Richter). Foto: Manoella Mello/ Globo

Elegante, imponente e controladora. Tem obsessão por manter o filho, Tom (Renato Góes), e a ex-nora, Paulina (Lucy Ramos), unidos.

Ramón Monteiro (Jayme Periard)

Ramon Monteiro (Jayme Periard). Foto: Manoella Mello/ Globo

Empresário de sucesso, pai e melhor amigo de Tom (Renato Góes). Discorda da mulher, Brenda (Alexandra Richter), em relação ao relacionamento do filho com Paulina (Lucy Ramos) e dá força para que Tom fique com Vênus (Nathalia Dill).

Luca Baggio (Jayme Matarazzo)

Luca Baggio (Jayme Matarazzo) Foto: Angélica Goudinho/Globo

Fotógrafo na produtora. Namorava Electra (Juliana Paiva) e, apesar de não se lembrar da noite em que supostamente ela tentou esfaqueá-lo, acredita na culpa da amada. Atualmente, namora Jéssica (Rafa Kalimann), que era a melhor amiga de Electra antes de ela ser presa. Nunca deixou de amar a mulher que acredita ter tentado matá-lo.

Publicidade

Jéssica de Osma (Rafa Kalimann)

Jéssica de Osma (Rafa Kalimann). Foto: Angélica Goudinho/ Globo

Controladora e calculista, é a ex-melhor amiga de Electra (Juliana Paiva). Apaixonada por Luca (Jayme Matarazzo), não esperou muito depois que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. É filha de um dos sócios da produtora.