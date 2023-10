Globoplay relança ‘Escrava Isaura’ e outras novelas em outubro; veja lista

O Globoplay, serviço de streaming da Globo, conta com a adição de três novelas antigas em seu catálogo neste mês de outubro: Pátria Minha, Joia Rara e Escrava Isaura. Confira a seguir as datas de estreia e mais detalhes.

Pátria Minha (1994) - 9 de outubro

Novela das 8, trouxe Tarcísio Meira como um protagonista vilão, Raul Pellegrini, empresário inescrupuloso e poderoso acostumado a destratar a todos e agir como se fosse superior. Em determinado dia, Alice (Cláudia Abreu), uma estudante, vê a forma como ele demite um funcionário e, em seguida, atropela uma pessoa sem querer assumir a responsabilidade.

Em outro núcleo, Pedro (Zé Mayer) saía do Brasil para viver nos Estados Unidos em busca do ‘sonho americano’, acompanhado por Ester (Patrícia Pillar) e Gabriel (Eduardo Caldas), sua esposa e filho. Porém, eles precisavam voltar ao Brasil, onde enfrentariam os interesses do poderoso Raul Pellegrini (Tarcísio Meira).

Exibição original de Pátria Minha: 18 de julho de 1994 a 11 de março de 1995

Estreia no Globoplay: 9 de outubro de 2023

Cena da novela 'Pátria Minha' Foto: Jorge Baumann/TV Globo

Joia Rara (2013) - 16 de outubro

A novela das 6 retratava o amor entre o milionário Franz Hauser (Bruno Gagliasso) e Amélia Fonseca (Bianca Bin), uma jovem pobre que morava em um cortiço com seu irmão Raimundo (Domingos Montagner). Eles são pais de Pérola (Mel Maia).

Exibição original: 16 de setembro de 2013 a 4 de abril de 2014.

Estreia no Globoplay: 16 de outubro de 2023

Cena da novela 'Joia Rara' (2013) Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Escrava Isaura (1976) - 23 de outubro

Lucélia Santos viveu a protagonista que dava nome à novela das 6. Mesmo com uma protagonista branca, a novela tratava do período da escravidão no Brasil e a luta abolicionista, enquanto a jovem escrava sofria com os assédios de Leôncio (Rubens de Falco), filho do comendador Almeida (Gilberto Martinho).

Exibição original: 11 de outubro de 1976 a 5 de fevereiro de 1977

Estreia no Globoplay: 23 de outubro de 2023