Ivete Sangalo homenageia Rita Lee ao final do Criança Esperança; veja vídeo

No comando da edição do Criança Esperança deste ano, Ivete Sangalo fez uma homenagem emocionante para Rita Lee, morta em maio. Ao som de um dos sucessos da artista, a música Saúde, a cantora entrou no palco usando um longo vestido vermelho, acompanhado de um chapéu da mesma cor e dos óculos que eram marca registrada da rainha do rock brasileiro.

Ivete Sangalo emociona o público ao homenagear Rita Lee no Criança Esperança Foto: Reprodução/TV Globo

Ivete estava acompanhada de Giovanna Amolinário, beneficiária do Criança Esperança, que também estava caracterizada como uma Rita Lee mirim -assim como as dançarinas no palco.

Veja a repercussão: