Menina das palavras difíceis e do comercial com Fernanda Montenegro será apresentadora na Globo

É praticamente impossível não se lembrar da bebê Alice, que viralizou na internet durante a pandemia da Covid-19 por pronunicar palavras difíceis e falar frases com bastante clareza e desenvoltura.

Depois, ela protagonizou uma campanha publicitária na TV ao lado da atriz Fernanda Montenegro, que a tornou ainda mais famosa no Brasil. Agora, já menininha, com 4 anos, ela será apresentadora na TV Globo.

Alice foi convidada para fazer parte do quadro Pequenos Gênios, que vai estrear no próximo domingo, 9, no Domingão com Huck. O dominical vai apresentar crianças superdotadas, que têm habilidades especiais como memória, raciocínio e agilidade em desafios.

A novidade foi divulgada por Luciano Huck e pela mãe da criança, Morgana Secco, nas redes sociais. “O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o ‘fofurômetro’. Bem-vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”, escreveu o apresentador.

“Quem pediu mais Alice na TV? A partir de domingo ela vai estar no Domingão apresentando o quadro Pequenos Gênios”, disse Morgana.

No perfil da mãe no Instagram, Alice aparece em vídeo para falar do novo trabalho: “Obrigada pelo convite! Estou muito feliz em fazer parte da equipe do ‘Domingão’. Já estou ansiosa”.

A novidade foi bastante comemorada pelos seguidores de Morgana. “Ahhhhhh!!! Finalmente! Alice é diferenciada. Sempre achei a Alice padrão Globo”, disse uma fã da menina. “Que maravilhaaaa a nossa amada Alice nos dando o prazer de sua presença”, falou outra. “Genteeeee não vou perder”, destacou outra seguidora.

