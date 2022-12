Migração de novelas ao streaming conquista espectador ‘sem tempo’

A telenovela é um dos principais produtos culturais brasileiros. Desde a primeira, Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi (1951), centenas foram ao ar. Só na TV Globo, um balanço de 2021 catalogou 321 – e mais de 150 estão no Globoplay.

A plataforma não é exclusiva para novelas, mas se une à programação da TV aberta e do canal Viva. Prova disso é o investimento que o canal tem feito para ampliar a oferta, incluindo produções antigas e inéditas como Todas As Flores.

Leia também Figurante de ‘Todas As Flores’ diz ter sido vítima de homofobia no set da novela: ‘Passei mal’

A novela escrita por João Emanuel Carneiro (Avenida Brasil e A Favorita) tem atraído fãs com seus cinco capítulos semanais lançados às quartas-feiras. A atriz Camila Castro, 30, é uma delas. “Tinha costume de assistir à TV aberta, às vezes deixava ligada desde a novela das seis”, conta.

Com o streaming, a rotina mudou. “Chega terça e eu fico nervosa para assistir, mas nem sempre estou em casa ou com televisão, acho que o streaming dá essa facilidade de ver quando e onde eu quiser”, diz.

Diferenciais

Além da flexibilidade de horário e lugar para ver, novelas no streaming guardam outras diferenças. “A TV tem a coisa de ser uma poção mágica diária, que eu acho muito legal, mas para pessoas que passam mais tempo em casa”, comenta a professora e diretora Paula Lice, que se assume apaixonada por novelas desde criança. “Quando você tem compromissos noturnos, por exemplo, acho que o streaming salva”, completa.

Paula conta que começou a acompanhar os folhetins no Globoplay vendo Amor de Mãe, de Manuela Dias. Ela e outros amigos criaram um grupo no WhatsApp para comentar a trama. Depois veio Pantanal e, agora, Todas As Flores. “Toda semana tem quem maratona ou distribui os capítulos ao longo da semana, e comentamos o que gostamos ou não”, diz.

As diferenças também passam pela narrativa. Os ganchos para segurar telespectadores precisam ser repensados. Se antes eram necessários entre um bloco e outro, no streaming não precisa pois não há intervalo. O capítulo de sábado na TV costuma ter um gancho mais importante para garantir a audiência da segunda. No caso de Todas as Flores, ele está no quinto episódio.

A atriz Camila Castro, de 27 anos, que assiste novelas como 'Todas as Flores' e 'Pantanal' via streaming pelo Globoplay. Foto: Tiago Queiroz/Estadão.

“A gente nota também uma aceleração em relação ao tempo da dramaturgia da telenovela tradicional, com os personagens falando muito mais sobre os acontecimentos”, explica Maíra Bianchini, doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, professora e cocriadora do Estude Séries, sobre narrativas seriadas. A percepção é corroborada pela Globo. “Novelas no streaming tendem a ser mais curtas, com menos núcleos e personagens e narrativa mais acelerada”, diz a emissora em comunicado.

Estratégia

Todas as Flores nem é a primeira aposta da Globo em novela na plataforma. Em 2021, ela lançou Verdades Secretas 2 exclusivamente lá. “Em 2019, fizeram uma experiência com Órfãos da Terra, liberando capítulos antes no streaming”, conta Maíra.

“Este é um fenômeno complexo, há uma negociação do ponto de vista de produção, distribuição, consumo”, diz ela. Segundo a pesquisadora, o canal precisou “educar” seus telespectadores. “Lembro de ver na programação vídeos ensinando como usar o Globoplay.” A plataforma não é a única. PlayPlus e Netflix também oferecem algumas produções.

Continua após a publicidade

Segundo a Globo, ofertas de conteúdo são baseadas em pesquisas. “Avaliamos métricas de consumo, engajamento, completude, contribuição para novos assinantes e realizamos pesquisas qualitativas para entender a percepção dos consumidores”, pontua.