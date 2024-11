CNBC Brasil define data de estreia; veja apresentadores contratados pela nova emissora de TV

O lançamento será feito às 19h na plataforma digital da CNBC Brasil e às 20h na TV. O início do canal foi marcado para convergir com a semana da Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20 no Rio de Janeiro, a primeira realizada no Brasil.

O anúncio ocorreu em um hotel em São Paulo, durante evento que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin; do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); de Fernando Haddad, ministro da Fazenda; e de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.