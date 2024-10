O que a linguagem corporal pode revelar na vida e em ‘Casamento às Cegas’?

Os gestos autoconscientes não são uma coisa ruim. Só significam que, naquele momento, a pessoa está consciente de si mesma na situação. As mulheres tendem a ser melhores nisso porque somos mais inclinadas a ficar nos aprumando, ponto final. E então temos um jeito particular de querer aparecer. E mesmo que não estejamos na frente do espelho, quando ficamos conscientes do eu na situação, começamos a ajeitar as coisas, mesmo que saibamos que não tem nada fora do lugar.

As pessoas começam a se arrumar com as pontas dos dedos. Elas começam a mexer no cabelo. Os homens ficam mexendo na barba. Quando isso acontece, os olhos se desviam ou evitam o olhar da outra pessoa.

Mesmo que eu não esteja recebendo um sinal de que estou deslocada, eu me sinto deslocada. E então meu instinto é resolver, consertar e me arrumar. “Oh, estou numa situação desconfortável agora. Como está meu cabelo? Vou tentar ficar mais apresentável”.