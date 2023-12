Jullie Dutra foi primeira pessoa a acertar a “pergunta do milhão” e ganhar o prêmio máximo do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 10. Confira abaixo todas as perguntas que ela precisou responder.

Jullie Dutra, primeira pessoa a vencer o 'Quem Quer Ser Um Milionário', de Luciano Huck

As perguntas que Jullie Dutra acertou para ganhar R$ 1 milhão no Quem Quer Ser Um Milionário

1ª - Um homem calvo é popularmente chamado de:

2ª - Qual é o apelido de Manuel Carlos, autor da novela “Felicidade”, da Globo?

3ª - Em que país foi realizada a Cop 27, evento que reuniu cerca de 90 chefes de Estado para discutir as mudanças climáticas, em 2022?

4ª - A caxumba é uma doença causada por:

5ª - Tarsila do Amaral foi casada com qual famoso escritor brasileiro, a quem a artista dedicou a obra “Abaporu”?

6ª - Qual foi a primeira cidade do Brasil a receber Dom João VI na transferência da sede do governo português, em 1808?

7ª - Como é chamado o triângulo formado por três lados de diferentes tamanhos?

8ª - Castro Alves foi um dos principais representantes de qual destas gerações do romantismo brasileiro?

9ª - Em qual cidade norte-americana foi assinada a Carta das Nações Unidas, tratado que estabeleceu a ONU, em 1945?

10ª - Quantas colunas verticais existem na tabela periódica atualmente?

11ª - Qual foi o apelido jocoso e crítico que a Bienal de Arte de São Paulo recebeu na edição de 1969?

12ª - Como são chamadas as duas luas de Marte?

13ª - Qual era a nacionalidade do engenheiro que iniciou o planejamento da construção do canal do Panamá?

14ª (1ª tentativa) Qual destes astros de Hollywood não tem uma estrela na calçada da fama de Los Angeles?

(Jullie Dutra não soube responder e optou por usar a ajuda de trocar a pergunta)

14ª (2ª tentativa) - Quem realizou a primeira missa do Brasil, no dia 26 de abril de 1500?

(Jullie Dutra usou a ajuda do “meio a meio”, eliminando duas alternativas)

15ª - Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número:”.

