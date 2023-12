‘Quem Quer Ser Um Milionário’: participante com mestrado no ITA erra pergunta de R$ 1 milhão; veja

Um participante do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, da TV Globo, chegou à ‘pergunta do milhão’, mas errou a resposta, no programa que foi ao ar neste domingo, 3. Luiz Pratines, de 51 anos, é nascido em Recife, em Pernambuco, mas mora na França. Ele já trabalhou na Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) e tem mestrado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Apesar do fracasso, ele recebeu R$ 300 mil.

Expressão de Luiz Pratines ao errar a 'pergunta do milhão' no 'Quem Quer Ser Um Milionário', do 'Domingão Com Huck' Foto: Reprodução do quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário', do 'Domingão Com Huck' (2023)/TV Globo

Qual foi a ‘pergunta do milhão’ do Quem Quer Ser Um Milionário

A pergunta foi: “Tsu Chu e Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual destes esportes?”. As opções de resposta eram: Natação, Futebol, Judô e Esgrima. Ele solicitou uma das ajudas permitidas pelo programa, e as alternativas “Natação” e “Judô” foram retiradas.

“O que eu me recordo é que uma das práticas esportivas que deu origem ao futebol era um jogo que existia na América Central, que passavam pelotas de bola através de uma argola, e não é nenhum desses nomes aqui. A esgrima... Tô tentando [pensar] a origem etimológica da palavra Harpastum. Se eu desistir, 500 mil, mas também tem a grande chance de chegar em R$ 1 milhão. É um salto no escuro”, disse o participante antes de arriscar.

Ele apostou em “esgrima”, mas, segundo o Domingão com Huck, a resposta certa era “futebol”. “Quero tanto pagar esse R$ 1 milhão, ter a manchete de que alguém finalmente acertou a pergunta do milhão”, disse Luciano Huck, que também não tinha acesso à resposta, antes de revelar que ele estava errado.

Quem Quer Ser Um Milionário - participantes que chegaram perto de ganhar R$ 1 milhão

Esta foi a terceira vez que um participante avançou até a etapa final da atração. A primeira vez foi em dezembro de 2021.

À época, o professor Rafael Cunha, de 41 anos, desistiu do jogo após afirmar que não sabia a resposta sobre a origem do nome “bluetooth”, que veio do Rei Dinamarquês Harald Blatand. Ele saiu como recordista do programa e ganhou R$ 500 mil, o segundo maior prêmio da atração. A outra ocorreu em 5 de novembro de 2023 (clique aqui para relembrar).

A nova temporada do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” foi lançada no último dia 22. “Eu prometi que, enquanto eu não pagasse R$ 1 milhão na resposta correta da pergunta do milhão, eu não iria desistir”, disse na ocasião o apresentador Luciano Huck, ao anunciar a nova leva de episódios.