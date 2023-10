‘Rebelde’ chega ao catálogo do Globoplay; saiba quando

Nesta quarta-feira, 4, os fãs do grupo RBD foram surpreendidos quando o perfil oficial do Globoplay no X, antigo Twitter, trocou sua foto de perfil para uma imagem do emblemático grupo mexicano. Horas depois, a razão foi revelada: a telenovela mexicana Rebelde será adicionada ao catálogo da plataforma em novembro.

A notícia foi confirmada em um post que dizia: “Fecho os olhos e já estou pensando em #RebeldeNoGloboplay... SIM, É VERDADE OFICIAL: E SOU REBELDEEEEEEEEE! A primeira temporada chega em novembro por aqui #DiaMundialRBD.”

A data da divulgação da novidade, 4 de outubro, não foi escolhida ao acaso. Nesta quarta-feira, os aficionados por RBD celebram o Dia Mundial do grupo, que marca a estreia da telenovela no México em 2004.

Globoplay no X, antigo Twitter, coloca foto do grupo Rebelde em sua imagem de perfil antes de anunciar a chegada da novela em seu catálogo Foto: @globoplay via X / Divulgaç

Atualmente, parte da banda está em turnê com o “Soy Rebelde Tour”. O grupo se apresenta em mais de 52 shows até o fim do ano, com datas nos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e México. Os fãs brasileiros terão a chance de assistir ao grupo ao vivo no Rio de Janeiro nos dias 9 e 10 de novembro e em São Paulo entre os dias 12 e 19 do mesmo mês.

Rebelde é uma telenovela mexicana produzida entre 2004 e 2006, e transmitido no Brasil pelo SBT, entre 2005 e 2006. Ambientada no colégio de elite Elite Way School, a produção abordava desafios adolescentes.

Continua após a publicidade

Durante a trama, seis personagens principais formam uma banda fictícia. Devido à popularidade da série, os atores - Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez - transformaram essa banda fictícia em um grupo musical real: RBD. Este grupo alcançou grande sucesso em toda a América Latina, lançando álbuns, realizando turnês e acumulando uma vasta base de fãs.