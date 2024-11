‘The Masked Singer’ homenageia novelas da Globo em 2025

Ao todo, serão 17 personagens incorporados por famosos da Globo. Entre eles estão Odete Roitman, a vilã inesquecível da novela Vale Tudo; Nazaré Tedesco, a impiedosa personagem de Senhora do Destino; a manipuladora Carminha, de Avenida Brasil, e as gêmeas Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia.

A nova temporada trará mudanças significativas no elenco. Eliana, recém-saída do SBT, fará sua estreia como apresentadora do programa aos domingos. O júri contará com a presença ilustre de Tony Ramos, representante máximo da teledramaturgia brasileira, além do cantor Belo, que se juntará a Sabrina Sato e Tata Werneck na bancada de jurados.