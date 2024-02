Quatro problemas. O primeiro é o potencial inflacionário do imposto, dado que é cumulativo ao longo da cadeia. Qualquer nota fiscal de combustíveis fósseis pagaria o IS. O segundo é a possibilidade de que o imposto “extra” resulte em um crescimento da sonegação no diesel e na gasolina. É sempre bom lembrar a alta elasticidade de evasão da gasolina e do diesel. Em terceiro lugar, no caso do petróleo, gás e minério teríamos uma dupla tributação, já que ambos pagam royalties referentes à extração. O quarto é que, na prática, criaremos um imposto de exportação, tirando competitividade do petróleo e do minério, que são fundamentais para o saldo positivo da nossa balança comercial. Ainda no setor de petróleo voltaram as dificuldades em obtenção de licenças ambientais e o retorno da política de conteúdo local, colocado como um dos eixos da nova política industrial.

No setor de minério causou muito barulho a divulgação de que o governo indicaria o presidente da Vale, que é uma empresa privada. Depois, veio o desmentido do Ministério de Minas e Energia. Porém, o estrago estava feito, e o mais engraçado foi ver que o escolhido pelo governo escreveria uma carta renunciando a sua indicação, que o ministro de Minas e Energia declarou nunca ter sido feita. A história está mal contada e as dúvidas permanecem quanto à volta do governo nas decisões da empresa. As reações do mercado e da própria imprensa foram grandes e acabaram influenciando nos desmentidos do governo.

No petróleo tivemos o presidente Lula da Silva anunciando a retomada dos investimentos da Petrobras na Refinaria Abreu e Lima. Um projeto errado, que causou enormes prejuízos. Essa decisão mostra a volta da empresa em retomar o monopólio do refino no Brasil. Voltar para trás nunca é uma boa ideia. O que o Cade pensa disso?