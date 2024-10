Alta da Selic não reverterá ‘desancoragem crônica’, dizem economistas; veja gráficos

“O que nós temos não é um processo de desancoragem agudo, mas crônico, ligado à dinâmica do hiato do produto, e existe a discussão sobre o que está causando essa resiliência da economia frente aos juros altos”, diz Kawall. “Como a leitura do Focus é de que o ciclo de aumento da Selic embutido no próprio Focus não leva a inflação para a meta, existe o risco que o ciclo de aumento seja mais forte do que aquele que está precificado na curva, no próprio Focus e no modelo do BC.”

A economista-chefe da Galapagos Capital, Tatiana Pinheiro, produziu um estudo para separar a influência de quatro fatores — inércia, dólar, hiato e expectativa de inflação de longo prazo, usada como proxy para a credibilidade do BC — na formação das projeções do Focus para o IPCA de 12 meses à frente, e concluiu que a contribuição da credibilidade tem caído. Em outras palavras, o mercado tem confiado menos que o BC fará o necessário para cumprir a meta, mesmo com o início do ciclo de altas.