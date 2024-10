Entre as críticas que mais incomodam integrantes da equipe econômica - tanto na Fazenda quanto no Planejamento - estão as comparações com o governo Dilma Rousseff. Os técnicos alegam que sabem dos problemas, já desenharam as soluções, mas enfrentam barreiras políticas dentro do próprio governo.

Por isso, caberá a Haddad sentar com Lula, expor os ganhos ao governo de seguir com uma agenda de cortes que atinjam despesas obrigatórias. A opção do governo é ver as agências reverterem as decisões, como alertou ao Estadão o economista Samuel Pessoa.

Lula poderá empurrar o problema com a barriga e conseguir se reeleger. Mas o risco de uma crise similar à vivida por Dilma em 2015 não é descartável. O futuro da economia depende de Haddad convencer Lula de que esse caminho não vale a pena.