Relator da Aneel se nega a seguir decisão judicial e vota pela rejeição de plano dos irmãos Batista

BRASÍLIA – O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Ricardo Lavorato Tili, relator do processo de transferência da Amazonas Energia, votou pela rejeição do plano da Âmbar, empresa do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, de assumir a distribuidora amazonense, que custaria R$ 16 bilhões para consumidores de todo o País.

O voto contraria decisão da Justiça Federal do Amazonas, que obrigou a Aneel a transferir a companhia para o grupo. Outros três diretores ainda devem se manifestar nesta sexta-feira, 26, antes de uma decisão final da agência. O relator votou pela aprovação do plano apenas conforme as recomendações da área técnica da agência reguladora, com um custo de R$ 8 bilhões - condição com a qual a empresa não concorda. Procurados, o Grupo J&F e a Amazonas Energia não se manifestaram até o momento. A situação causou um impasse na Aneel. A decisão da Justiça do Amazonas obrigou que a agência transferisse o controle para os irmãos Batista em 48 horas nos mesmos termos da proposta apresentada pela empresa. O prazo termina na tarde desta sexta-feira, 27.

A consultoria jurídica da Aneel entendeu que o órgão não é obrigado a aceitar o plano exatamente como a companhia propôs, mas deve realizar a transferência nas condições com o menor custo para o consumidor, como manda a medida provisória. A agência recorreu da decisão judicial do Amazonas na quinta-feira, 26, mas ainda não houve um novo julgamento. Conforme o Estadão revelou, a Aneel preparava um processo de intervenção na distribuidora antes da decisão judicial.

Reunião da Aneel analisa transferência de controle da Amazonas Energia para a Âmbar, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Foto: @Aneel via Youtube

O plano dos irmãos Batista custará R$ 15,8 bilhões para os consumidores brasileiros em 15 anos em função dos prejuízos envolvendo furtos de energia (o chamado “gato”) e do dinheiro necessário para manter a operação em pé, de acordo com a Aneel. A área técnica da agência sugeriu um custo menor, R$ 8 bilhões, com condições e prazos mais rígidos para a empresa resolver os problemas da Amazonas Energia por contra própria e diminuir o encargo sobre o bolso do consumidor.

O governo Lula beneficiou a empresa dos irmãos Batista com uma medida provisória (MP) que socorre o caixa da Amazonas Energia e transfere o custo para os consumidores brasileiros por até 15 anos. A decisão foi assinada 72 horas depois de a Âmbar ter comprado usinas termelétricas da Eletrobras que têm dívidas a receber da Amazonas Energia. A MP perde a validade no dia 10 de outubro, cancelando os benefícios dados pelo governo.

O relator votou pela rejeição do plano da Âmbar e pela aprovação da transferência somente nos termos recomendados pela área técnica da agência reguladora, ou seja, com um custo de R$ 8 bilhões para os consumidores, e não de R$ 15,8 bilhões, como propôs a empresa. Para ele, a proposta dos irmãos Batista não é suficiente para resolver os problemas da distribuidora, equacionar a dívida da Amazonas Energia e impor o menor custo para a conta de luz.

O voto contrariou a decisão da Justiça do Amazonas, emitida pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, que obrigou a Aneel a aceitar a proposta dos irmãos Batista. Tili classificou a decisão da Justiça do Amazonas como ilegal por prejudicar o interesse público e violar a autonomia da Aneel para avaliar o plano de transferência da Amazonas Energia. Ele apontou entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em 1996 de que “ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal”.

Além disso, o relator citou que uma decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida em agosto, afastou a obrigatoriedade de deliberação do processo pela Aneel, argumento também apresentado pela agência no recurso judicial - a fim de justificar que ela não seria obrigada a transferir o controle da distribuidora. “Eventual aprovação do plano estaria violando dispositivo legal imperativo e afetará o consumidor de energia elétrica em todo o território nacional”, afirmou o relator.

De acordo com o voto do diretor que relatou o processo, a empresa teria 24 horas para decidir se concorda ou não com o plano mais barato. Até o momento, o grupo J&F demonstrou em manifestações oficiais e em reuniões internas com a Aneel que não aceita assumir a Amazonas Energia nessas condições por não ver lucratividade no negócio.

Um dos principais entraves foi a proposta de uma solução para o endividamento da companhia amazonense, calculado em R$ 10 bilhões. A Âmbar indicou uma resolução em 15 anos, ancorada nos custos que serão bancados pelo consumidor. Os técnicos da Aneel, porém, opinaram por um equacionamento da dívida até o fim de 2024 ou pelo menos com prazos e valores melhor definidos, conforme era a proposta inicial da própria empresa.

A área técnica da Aneel recomendou a rejeição do plano por não atender aos requisitos da medida provisória, que são resolver o problema da Amazonas Energia com o menor impacto para o consumidor. A consultoria jurídica da agência, nomeada pela Advocacia-Geral da União, também concluiu que o plano dos irmãos Batista não atende às exigências legais. "Não é juridicamente possível acatar um plano de transferência do controle societário que deixa de demonstrar, de forma objetiva, que houve readequação do nível de endividamento da concessionária", diz o documento. Silveira pressionou a Aneel a aprovar transferência da Amazonas Energia O ministro de Minas Energia, Alexandre Silveira, pressionou a Aneel para aprovar a transferência de controle, como mostrou o Estadão. Os diretores da agência Sandoval Feitosa e Agnes da Costa se reuniram com Silveira no último dia 18, quando o chefe da pasta cobrou a agência por uma solução. Procurado, o Ministério de Minas e Energia não se manifestou. Os mesmos diretores receberam executivos da Âmbar na quinta-feira, 26, na véspera da reunião. Representantes da empresa relataram nos bastidores que o grupo não teve participação no processo judicial e defende a análise do plano pela diretoria da Aneel.

Os executivos da Âmbar haviam se reunido com o diretor da Aneel e relator do processo, Ricardo Lavorato Tili, no dia 6 de setembro, quando reforçaram o plano apresentado sem alteração nos prazos e condições para solucionar a situação financeira da companhia.

Conforme o Estadão revelou, executivos da Âmbar foram recebidos 17 vezes no Ministério de Minas e Energia fora da agenda oficial antes da edição da medida provisória que beneficiou o negócio da companhia, incluindo encontros com Silveira. O ministro negou ter discutido a medida com a empresa e classificou o fato de a decisão do governo Lula ter beneficiado os irmãos Batista como uma “mera coincidência”.