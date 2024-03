Zonas rurais e zonas urbanas, indistintamente, estão sendo castigadas por uma sequência interminável de tempestades que caem de sul a norte do País. Dizer que o local mais atingido foi aqui ou foi ali é indiferente, especialmente para as vítimas das tempestades. Para elas, tanto faz se choveu mais em outro lugar. A chuva que caiu onde elas moram e os ventos que assolaram suas residências são o que importa. Os dados estatísticos não têm nenhum valor para quem perdeu tudo, vítima de um evento climático que levou as lembranças, os sonhos e todas as possibilidades de uma vida melhor. Para elas, a pergunta é: “E agora, como recomeçar?”

Como o Brasil praticamente não tem seguro para esses riscos, a única opção é o auxílio do governo. Mas os políticos são muito bons para falar logo depois da tragédia. Passado pouco tempo, se esquecem ou acontece outra tragédia que puxa sua atenção para outro lugar. O resultado é que tem gente esperando pelo auxílio prometido há anos, sem qualquer sinalização de que vai chegar. Mais grave do que isso, obras para minimizar os danos causados por esses eventos invariavelmente param poucos meses depois de iniciadas, deixando o local exposto a novos danos, tão logo venha a primeira chuva da temporada seguinte. E a realocação da população para áreas seguras é mais fantasia do que uma possibilidade real.

Uma alternativa relativamente barata seria a criação de um seguro social destinado a socorrer as vítimas desses eventos. Não é uma ideia mirabolante. As seguradoras têm capacidade para dar conta do recado. Só falta a vontade política de realmente assistir os mais pobres em suas necessidades reais, e não em sonhos prometidos a cada eleição.