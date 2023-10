Parabéns a todos que participaram do Conec

Tem eventos bons, eventos muito bons e eventos que ultrapassam as melhores expectativas. O Conec (Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de São Paulo) atingiu com folga o terceiro nível. Graças a todos os seus participantes, organizadores, corretores de seguros, seguradores, prestadores de serviços, palestrantes, pessoal de apoio, mídia e imprensa, o evento se coloca como um dos melhores realizados em qualquer época pelo setor de seguros.

Com desenho inovador, o Conec voltou a cena depois de cinco anos sem acontecer. E o novo formato foi um sucesso, deu mais dinâmica e mobilidade ao evento, com as palestras e a feira de seguros se completando e acontecendo simultaneamente, numa soma extremamente eficiente para manter as expectativas altas e os participantes interessados nas palestras e nos estandes primorosamente montados e ocupando os grandes espaços do Expo-Centro Transamérica.

O desenho de um grande palco dividido em subespaços, cada um acomodando uma trilha específica, com um tema especial, escolhido pelos diferentes patrocinadores ou levados ao ar pelo próprio Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, se mostrou uma inovação importante e que deu certo, permitindo aos congressistas escolherem os temas que os interessavam, assistirem as palestras e, se o desejassem, mudarem de assunto, simplesmente mudando de lugar, dentro do mesmo espaço físico, bastando se sentar para um lado ou para o outro e reprogramar o fone de ouvido para a nova palestra.

Tema do Congresso foi Superação, então o que foi oferecido foi justamente uma plêiade de possibilidades de todos os gêneros e em todos os níveis Foto: Divulgação/Sincor-SP

A pluralidade dos temas foi de “considerações sobre a felicidade” até a revolução digital, passando por tudo que de uma forma ou de outra afeta para o bem ou para o mal o setor de seguros.

O tema do Congresso foi Superação, então o que foi oferecido foi justamente uma plêiade de possibilidades de todos os gêneros e em todos os níveis, colocando na mesa desafios e soluções para as dores que afetam, principalmente, os corretores de seguros no dia a dia de sua profissão.

De outro lado, a Feira de Seguros montada com espaço de sobra para a circulação dos congressistas, com certeza atingiu seu objetivo, qual seja, a interação entre seguradores, provedores de soluções e corretores de seguros, permitindo um amplo diálogo entre eles, reafirmando laços e parcerias, além de incentivar a realização de novos negócios e o conhecimento de novas propostas, baseadas nas mais modernas tecnologias, incluídas a inteligência artificial e suas aplicações para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais das corretoras de seguros.

O Conec foi um congresso que levantou a régua dos eventos do setor de seguros. Ou fazem melhor ou é melhor não fazer. E fazer melhor significa oferecer de forma eficiente e dinâmica as ferramentas e soluções para aperfeiçoar um mercado com imenso potencial de crescimento ao longo dos próximos anos. Não só para as seguradoras, mas, principalmente, para os corretores de seguros, os grandes distribuidores de seguros do País.

Com certeza, daqui pra frente há o antes e o depois do Conec de 2023.