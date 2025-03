Análise | Aposta de Trump é que os americanos vão tolerar a dor econômica para conseguir restaurar a indústria

WASHINGTON - As guerras comerciais simultâneas do presidente Donald Trump com o Canadá, o México, a China e a União Europeia representam uma enorme aposta econômica e política: que os americanos vão suportar ortarão meses ou anos de dor econômica em troca da esperança distante de reindustrializar o coração americano.

Isso é extremamente arriscado. Nos últimos dias, Trump reconheceu, apesar de todas as suas previsões confiantes de campanha de que o país vai “crescer como nunca antes”, que os Estados Unidos podem estar caminhando para uma recessão, alimentada por sua agenda econômica. No entanto, em público e em particular, ele tem argumentado que “um pequeno distúrbio” na economia e nos mercados é um pequeno preço a ser pago para trazer de volta os empregos na área de manufatura para os Estados Unidos.

Trump tem provocado uma guerra comercial com aliados ao impor tarifas às importações Foto: AP

PUBLICIDADE Seus parceiros políticos mais próximos estão dobrando a estratégia. “As políticas econômicas do presidente Trump são simples”, escreveu o vice-presidente JD Vance na segunda-feira, 10, nas mídias sociais. “Se você investir e criar empregos nos Estados Unidos, será recompensado. Diminuiremos as regulamentações e reduziremos os impostos. Mas se você construir fora dos Estados Unidos, estará por sua própria conta.” A última vez que Trump tentou algo assim, durante seu primeiro mandato, foi um fracasso. Em 2018, ele impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, sustentando que estava protegendo a segurança nacional dos Estados Unidos e que as tarifas acabariam por criar mais empregos nos Estados Unidos. Os preços subiram e houve um aumento temporário de cerca de 5 mil empregos em todo o país. Durante a pandemia, algumas das tarifas foram suspensas e hoje o setor emprega aproximadamente o mesmo número de americanos que empregava na época.

Publicidade

Mais preocupante, porém, foi a série de estudos que se seguiram mostrando que o país perdeu dezenas de milhares de empregos - mais de 75 mil, segundo um estudo - nos setores que dependiam das importações de aço e alumínio. A produção por hora das siderúrgicas americanas também caiu, enquanto a produtividade da manufatura em geral nos Estados Unidos aumentou.

O experimento que Trump está tentando fazer agora é muito maior. E as tarifas retaliatórias que estão sendo impostas aos fabricantes dos EUA - com os europeus mirando o uísque bourbon do Kentucky, bem como barcos e motocicletas Harley-Davidson fabricados em Estados-pêndulo como Michigan e Pensilvânia - são primorosamente projetadas para causar dor nos lugares onde os apoiadores de Trump mais a sentirão.

“Se Trump está levando a sério o que diz sobre manter essas tarifas, ele está apostando sua presidência no sucesso delas e na paciência do povo americano, em um momento em que o povo não parece estar em um estado de espírito paciente”, disse William Galston, pesquisador do Brookings Institution.

A realidade é que os argumentos de Trump para a imposição de tarifas estão espalhados por todo o mapa, conforme uma série de executivos de empresas reclamaram - nunca de forma oficial - após visitarem a Casa Branca nas últimas semanas. Michael Froman, representante comercial dos EUA de 2013 a 2017 e agora presidente do Council on Foreign Relations, separa os argumentos de Trump em três categorias.

Publicidade

“Quando o presidente pensa em tarifas, ele geralmente está pensando em três coisas: influência, receita e reindustrialização”, disse Froman na quarta-feira, 12.

“A influência está funcionando, por enquanto”, disse ele. O México e o Canadá elaboraram planos para reduzir a quantidade de fentanil (uma droga sintética) que cruza a fronteira, mesmo que estejam entregando a Trump programas que implementaram anteriormente, mas que foram reempacotados ou revividos em resposta às suas exigências.

Estranhamente, o Canadá foi atingido por algumas das tarifas mais duras, embora muito pouco do fentanil que entra nos Estados Unidos passe pela fronteira canadense. (O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que está deixando o cargo, disse na semana passada: “O que ele quer é ver um colapso total da economia canadense, porque isso facilitará a nossa anexação.”)

Mas Froman afirma que a Casa Branca já está vendo retornos decrescentes de sua estratégia. “Você pode fazer isso uma ou duas vezes e trazer as pessoas para a mesa”, disse ele, “mas em algum momento os países dizem ‘vamos retaliar’, como o Canadá e a União Europeia fizeram agora”.

Publicidade

PUBLICIDADE Trump também adora a ideia de que as tarifas geram receitas. Em seu discurso de posse, ele falou com admiração do presidente William McKinley, que promoveu tarifas enormes na década de 1890, e argumentou que esse período foi um ponto alto para a política econômica americana. “Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer outros países, cobraremos tarifas e impostos de países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos”, disse Trump em 20 de janeiro. “Para esse fim, estamos estabelecendo o Serviço de Receita Externa para coletar todas as tarifas, impostos e receitas. Serão enormes quantidades de dinheiro entrando em nosso Tesouro, vindas de fontes estrangeiras”. Mas, novamente, os fatos nem sempre se resolvem dessa forma. Embora o governo dos EUA tenha recebido mais de US$ 60 bilhões em tarifas da China no primeiro mandato de Trump, ele também compensou os agricultores americanos que foram atingidos por tarifas retaliatórias impostas por Pequim. Isso custou quase o mesmo valor. A justificativa final que Trump oferece para as tarifas é que elas trarão empregos de volta aos Estados Unidos. Esse é um conceito profundamente enraizado em sua psique e em sua história política; ele expressa pouco interesse em examinar estudos empíricos que possam confundir o quadro.

É claro que, por mais que Trump queira que todos os produtos sejam fabricados nos Estados Unidos, há um motivo pelo qual as nações fazem comércio umas com as outras. Algumas têm uma vantagem comparativa para fabricar determinados produtos. Outras estão em um estágio diferente de desenvolvimento. E, às vezes, as nações não querem ficar presas à produção de produtos de baixa tecnologia quando poderiam subir na hierarquia.

Publicidade

Em alta Economia Turistas internacionais cancelam planos de viagem aos EUA preocupados com o governo Trump O segredo para ficar rico mais rápido pode ser morar em uma cidade pequena Loovi Seguros, que tem Pablo Marçal como investidor, é suspensa temporariamente pela Susep As cidades ao norte de Boston dominaram o setor de calçados do país durante todo o século XIX; hoje, elas são mais conhecidas por startups de software, escritórios de advocacia e alguns dos imóveis mais caros do país. Mas na visão de mundo de Trump, como ele mesmo reconheceu em uma entrevista em 2016, é a manufatura tradicional que importa. A década de 1950, disse ele, era seu ideal, quando a manufatura e o poder americanos reinavam supremos. Ele não se impressiona quando os economistas que atacam seus planos tarifários apontam que as peças de automóveis podem passar uma dúzia de vezes pela fronteira com o Canadá antes da instalação final em um veículo produzido nos Estados Unidos, que será mais caro devido às suas tarifas sobre o Canadá. Ou que projetos sofisticados para os semicondutores mais avançados serão enviados para a Taiwan Semiconductor, a fabricante de chips mais bem-sucedida do mundo, antes que os chips sejam produzidos em Taiwan - mesmo que a propriedade intelectual inerente ao projeto seja americana.

Uma coisa que Trump e seu antecessor, Joe Biden, têm em comum é o desejo de trazer essa fabricação de chips de volta para os Estados Unidos. A abordagem de Biden foi a Lei CHIPs, aprovada com apoio bipartidário e que destinou mais de US$ 50 bilhões em fundos federais para impulsionar os investimentos nas mais avançadas fábricas de semicondutores. Na verdade, o conceito teve início no primeiro mandato de Trump, embora, no final de seu discurso ao Congresso na semana passada, ele o tenha descartado.

Publicidade

“Sua lei CHIPs é uma coisa horrível, horrível”, disse ele aos legisladores. “Nós doamos centenas de bilhões de dólares e isso não significa nada. Eles pegam nosso dinheiro e não o gastam.”

A solução são as tarifas, concluiu ele. Se os próprios chips forem fabricados nos Estados Unidos, eles estarão livres de tarifas.

Seu problema é de tempo. Leva anos para construir as instalações mais avançadas de chips. (A Intel acabou de atrasar em pelo menos quatro anos uma fábrica que inicialmente prometeu que seria inaugurada em Ohio em 2025 ou 2026). E, mesmo quando elas forem construídas, os Estados Unidos ainda dependerão de Taiwan para obter cerca de 80% de seus semicondutores mais avançados.

Não está claro se os eleitores estarão dispostos a esperar tanto tempo pelos resultados.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.