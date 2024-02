Companhia low cost Arajet busca no Brasil pilotos e mecânicos para Boeing 737 Max, operado pela Gol

A atual forte demanda global por voos associada à quebra na cadeia de produção de aviões e ao déficit de pilotos e mecânicos aumentam o interesse por aeronaves e profissionais especializados.

Desde que a Gol entrou com pedido de Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial no Brasil, no final de janeiro, outras empresas do setor aéreo passaram a sondar os arrendadores e funcionários da Gol.