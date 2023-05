Arcabouço fiscal: esboço está pronto e espero retorno do Planalto ainda hoje, diz relator

O relator do projeto que cria o novo arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado (PP-BA), disse que o esboço de seu relatório sobre o assunto está pronto e que agora espera devolutivas do Poder Executivo para poder avançar com a tramitação.

“Espero que até o final do dia eu tenha retorno das conversas feitas ontem no Palácio do Planalto”, disse ele durante entrevista à GloboNews. “É possível que possamos entregar amanhã (quinta, 11)”, afirmou, acrescentando que também aguarda os desdobramentos de negociações com os partidos PSB e PSD que acontecerão hoje à tarde.

“Se os encaminhamentos derem espaço para que concluamos o relatório até o final da noite, é possível que a gente divulgue na quinta-feira. Mas o timing para a disponibilidade do relatório vai estar atrelado à votação em plenário”, disse Cajado.

“Se Lira quiser votar na próxima semana, podemos disponibilizar na quinta-feira”, afirmou, referindo-se ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Segundo ele, as negociações em torno do projeto neste momento giram em torno de pontos “mais sensíveis”, entre eles os gatilhos e consequências do descumprimento da meta fiscal e os prazos em que o governo deve apresentar os dados de receitas e despesas.

Continua após a publicidade

O deputado Claudio Cajado (DEM-BA) Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados