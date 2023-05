O Arcabouço Fiscal, a nova regra para o controle das receitas e despesas do governo que vai substituir o Teto de Gastos, herança do governo Michel Temer, foi aprovado na noite desta terça-feira, 23, na Câmara dos Deputados. O texto-base do projeto foi aprovado com uma boa folga. Foram 372 votos favoráveis, 108 contrários e uma abstenção. Por ser um projeto de lei complementar, o arcabouço precisava de 257 votos favoráveis (maioria absoluta) para ser aprovado.

Ficaram para ser votados nesta quarta-feira, 24, quatro destaques, ou alterações ao texto aprovado, propostos pelo PL. Mas nenhum deles deve alterar significativamente o projeto. Depois disso, o Arcabouço segue para o Senado, onde o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, prometeu que será votado ainda antes do recesso, em julho.

Na prática, a ideia do Arcabouço é tentar controlar os gastos públicos. A regra determina que o crescimento das despesas, de um ano para o outro, será limitado a 70% do crescimento das receitas. Ou seja: se a arrecadação (medida em 12 meses, até junho) tiver um aumento de 1%, a elevação das receitas poderá ser de apenas 0,7%. O restante seria usado como uma espécie de “colchão” para anos em que a receita não subisse tanto.

Projeto foi aprovado nesta terça-feira, 23, na Câmara, e precisará agora passar pelo Senado Foto: Evaristo Sá / AFP

Isso, segundo o governo, é necessário porque há um outro parâmetro que será considerado nessa equação. Os gastos sempre terão um crescimento real (acima da inflação). Será de no mínimo 0,6% e, no máximo, 2,5% ao ano. Assim, haverá tanto um piso como um teto para as despesas.

Além disso, o novo Arcabouço altera também o formato da meta de resultado primário (arrecadação menos despesas, sem levar em conta o pagamento de juros) das contas públicas, que agora terão uma banda (intervalo de tolerância). O limite de tolerância é de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos. Mas, se o governo não conseguir cumprir nem o piso da meta, as despesas só poderão crescer 50% da variação da receita, em vez de 70%.

Com isso, a ideia do Ministério da Fazenda é zerar o resultado primário e levá-lo para o azul - ou seja, o governo passaria a gastar menos do que arrecada. Se isso acontecer, haveria uma redução da dívida pública em um prazo mais longo, o que é benéfico para a economia como um todo. Um dos principais argumentos do Banco Central para manter os juros altos é justamente o descontrole da dívida, que torna mais incerto o ambiente da economia, afetando, por exemplo, o câmbio e a inflação.

Os planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad - mas que não constam do projeto aprovado ontem na Câmara, e sim na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - são de zerar o déficit público da União em 2024 e apresentar um superávit (saldo positivo) de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% do PIB em 2026.

Para os críticos ao projeto, a grande fragilidade é que o Arcabouço depende de um crescimento constante da arrecadação para ficar de pé. Como as despesas sempre vão crescer acima da inflação, se o País atravessar anos seguidos de inflação alta e crescimento da receita nem tanto, as despesas correm o risco de explodir. E, para alguns analistas, para garantir essa alta da arrecadação, é inevitável um aumento também da carga tributária, o que pode ser prejudicial à atividade econômica.

Exceções e punições

O projeto aprovado ontem prevê algumas exceções às regras de limite do crescimento das despesas - ou seja, poderão subir sem travas. Ficaram de fora os seguintes itens:

Transferências constitucionais a Estados e municípios

Créditos extraordinários (em casos de guerra ou calamidade pública)

Doações com recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais firmados para reparação de danos em decorrência de desastre

Despesas das universidades públicas federais e instituições federais de educação, ciência e tecnologia custeadas com convênios, doações ou receitas próprias

Gastos com obras de engenharia feitos pela União com recursos dos entes subnacionais

Gastos com o pagamento de precatórios

Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com as eleições

Recursos para preservação florestal transferidos a Estados e municípios

Além disso, também ficou estabelecida uma série de sanções caso o governo não cumpra as metas de superávit. Ou seja, haverá uma trava ao crescimento dos gastos, que valerá também no caso de as despesas obrigatórias (como salários, aposentadorias e benefícios sociais) ultrapassarem 95% do total de despesas.

Em caso de descumprimento da meta no 1º ano, fica proibido:

Criar cargos que impliquem aumento de despesa;

Alterar estrutura de carreira;

Criar ou aumentar auxílios;

Criar despesa obrigatória;

Reajustar despesa obrigatória acima da variação da inflação;

Ampliar subsídios e subvenções;

Conceder ou ampliar benefício tributário.

Em caso de descumprimento da meta no 2º ano, fica proibido: