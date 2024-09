Arrecadação do governo ainda está R$ 100 bilhões abaixo da meta prevista pela Fazenda, diz Santander

Pelas contas do economista Ítalo França, do banco Santander, a arrecadação federal chegou a 18,2% do PIB no acumulado de 12 meses até junho, abaixo do objetivo da Fazenda de atingir a marca de 19% do PIB.

“Essa diferença (de 18,2% para 19% do PIB) dá cerca de R$ 100 bilhões. E, além disso, há cerca de 0,4 ponto percentual do PIB que são medidas extraordinárias, ou seja, que vão acontecer uma única vez – o que significa um esforço de mais R$ 50 bilhões para 2025. Isso mostra o desafio do governo para o Orçamento do ano que vem”, afirmou.