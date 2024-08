Campos Neto: taxas de juros no Brasil são ‘absurdamente altas’, mas não ‘exorbitantes’

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 13, que, apesar de os juros no Brasil serem “absurdamente altos”, não é possível afirmar que a taxa de juros no País seja “exorbitante”. Ele participou de audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e lembrou que, nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2024, o Brasil teve uma menor inflação com uma menor taxa de juros.

"Não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, a gente tem é uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande", defendeu. Campos Neto admitiu que o País tem tido uma desancoragem das expectativas de inflação que é preocupante e destacou que, embora a inflação implícita também tenha começado a subir, recentemente está se estabilizando. Ele reiterou que o Brasil está no processo de convergência de inflação com custo baixo tanto no emprego quanto no Produto Interno Bruto (PIB), considerando as surpresas positivas do mercado de trabalho e da massa salarial.

Para Campos Neto, BC terá de perseverar no processo de convergência do IPCA para a meta, já que o ritmo da desinflação tem arrefecido no Brasil Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Ao analisar a evolução da taxa de juros no Brasil, Campos Neto reconheceu que ela é elevada. “Ainda é verdade que as taxas de juros no Brasil são absurdamente altas, isso a gente não discute. O que a gente está querendo mostrar aqui é que, ao longo do tempo, a gente tem sido capaz de trabalhar com taxas de juros mais baixas comparado com outros intervalos na história, tanto na parte real quanto na parte nominal”, disse.

Ele também afirmou que o BC observa a taxa de juros neutra na política monetária. “O Brasil tem uma taxa de juros neutra maior que alguns outros países. A gente vê que, em termos de esforço monetário, o Brasil está mais ou menos na média de outros países, apesar de ter uma taxa de juros real mais alta, o que significa que a nossa taxa de juros neutra é mais alta também. Precisamos investigar as causas da taxa de juros estrutural ser mais alta, que é um tema que a gente tem discutido bastante recentemente”, disse.

Ele também ponderou que o juro neutro no País é alto devido à baixa taxa de recuperação de crédito. A dívida pública elevada, taxa de poupança menor e crédito direcionado maior também influenciam o juro neutro. A autonomia do BC voltou a ser discutida e Campos Neto argumentou que o Brasil teve o maior aumento de juro em período eleitoral em 2022, avaliando todo o mundo emergente.

O presidente do Banco Central disse que a autoridade monetária terá de perseverar no processo de convergência do IPCA para a meta, já que o ritmo da desinflação tem arrefecido no Brasil, e destacou o caráter técnico das decisões da autoridade monetária.

“O Banco Central tem atuado de forma técnica e autônoma para cumprir as suas missões”, disse. “Mais recentemente, as decisões têm sido todas unânimes no colegiado (o Comitê de Política Monetária)”, ele acrescentou.

Política fiscal

Campos Neto disse ainda que, apesar de não caber ao BC comentar sobre a política fiscal no País, a percepção do mercado é de que o tema será difícil para o País nos próximos anos, o que adiciona prêmio de risco ao Brasil.

Ele avaliou que parte da acelerada depreciação recente do real foi provocada por um movimento global, mas que características específicas do Brasil e de emergentes provocaram maior desvalorização.

Sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN), Campos Neto disse que os bancos estão saudáveis, com índices de liquidez e capitalização adequados. “Na verdade, juro alto é ruim para o banco. Banco tem uma carteira de crédito que precisa ter securitização, que precisa ter giro, e quando o juro é muito alto, isso não acontece”, disse.

"O Banco Central tem muitas reservas em dólares e intervirá no mercado de câmbio, se necessário. Mas reforçou que, até agora, não foi identificada nenhuma disfuncionalidade que exija a intervenção. "O Banco Central tem muita reserva, vai fazer a intervenção se precisar", afirmou, respondendo a indagações de um deputado petista durante uma audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. "Inclusive, o diretor da área de câmbio (Gabriel Galípolo, de Política Monetária) foi nomeado pelo governo."

Os números mais recentes, de 2 de agosto, mostram que o BC dispõe de US$ 366,356 bilhões em reservas internacionais. No fim de 2023, eram US$ 355,034 bilhões.

Campos Neto lembrou que o BC só intervém no mercado de câmbio quando identifica alguma disfuncionalidade, já que o câmbio flutuante serve para absorver choques. Na recente desvalorização aguda do real, ele disse, os diretores debateram e chegaram à conclusão de que não havia razão para interferir, já que a mudança na cotação do real teria sido causada por uma piora na percepção de risco.

Ele lembrou que uma intervenção equivocada no câmbio poderia levar a uma piora de outras variáveis, como a taxa longa de juros.

Para ele, se houver uma desaceleração lenta e organizada nos Estados Unidos, a desorganização temida pelo mercado não deve ocorrer.