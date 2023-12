Crise climática está no topo da agenda do novo líder do Banco Mundial

THE NEW YORK TIMES - Há anos, chefes de Estado e de governo, acadêmicos e especialistas em desenvolvimento vêm pedindo ao Banco Mundial que assuma a liderança na luta contra as mudanças climáticas.

Por muito tempo, dizem eles, o credor internacional ignorou as ameaças crescentes representadas pelo aumento das temperaturas e do nível do mar, foi conservador demais em seus empréstimos a países em desenvolvimento que lutam contra desastres climáticos e gastou muito dinheiro apoiando combustíveis fósseis, cuja queima está aquecendo perigosamente o planeta.

Leia também

Mia Mottley, a primeira-ministra de Barbados, liderou a iniciativa, lançando uma agenda de reformas conhecida como Iniciativa de Bridgetown e convocando outras pessoas, incluindo Emmanuel Macron, o presidente da França, a se juntarem a ela.

Nas negociações climáticas das Nações Unidas em Dubai (COP-28), que começaram em 30 de novembro e vão até 12 de dezembro, está claro que muita coisa está mudando no Banco Mundial.

Ajay Banga, ex-Mastercard, assumiu o Banco Mundial em junho Foto: Lionel Ng/Bloomberg

Ajay Banga, 64 anos, ex-diretor executivo da Mastercard, assumiu o cargo de presidente em junho. Ele substituiu David Malpass, que foi indicado pelo ex-presidente americano Donald Trump e deixou o cargo mais cedo depois de ser criticado por contestar a ciência das mudanças climáticas em uma entrevista ao vivo com o The New York Times.

E, embora o Banco Mundial não tenha instituído o tipo de reforma abrangente prevista por seus críticos mais fervorosos, Banga, americano nascido na Índia, fez nos últimos seis meses uma série de mudanças que, segundo ele, têm como objetivo enfrentar a crise climática.

Continua após a publicidade

À medida que o planeta se aquece, as tempestades, as secas, os incêndios florestais e as enchentes se tornam mais extremos, os países pobres estão em uma situação particularmente difícil. Eles estão desesperados por fundos para se recuperar de desastres climáticos e, ao mesmo tempo, famintos por dinheiro para se preparar para a próxima calamidade. Eles estão sobrecarregados de dívidas, mas precisam investir em uma transição que os afaste dos combustíveis fósseis para que possam reduzir as emissões que estão aquecendo o planeta e causando tantos danos.

O Fundo Monetário Internacional também foi acusado de não fazer o suficiente para ajudar os países a se adaptarem às mudanças climáticas e de sobrecarregar as nações pobres com dívidas, e fez algumas mudanças modestas. Mas, sob o comando de Banga, o Banco Mundial tem se inclinado para seu trabalho climático.

Mudança de rumo

Poucas semanas depois que ele assumiu o cargo, o banco disse que faria uma pausa nas cobranças de dívidas e juros para os países atingidos por desastres naturais, incluindo furacões e incêndios florestais agravados pelo aquecimento global.

Um total de 45% dos empréstimos do banco estão sendo destinados a projetos relacionados ao clima, incluindo a construção de novas fontes de energia renovável, em comparação com 36% no ano anterior.

O Banco Mundial está testando novos esforços para reduzir as emissões de metano e ajudar os países pobres a criar mercados responsáveis para créditos de carbono.

O banco concordou em servir como sede de um novo fundo, chamado de perdas e danos, que distribuirá dinheiro aos países pobres que sofreram perdas insubstituíveis devido a desastres climáticos.

Continua após a publicidade

E Banga tem trabalhado para simplificar uma organização burocrática e isolada, incentivando-a a agir mais rapidamente e enfatizando a colaboração.

“Tudo isso é uma coisa sensata”, disse Banga em uma entrevista. “O fato é que devemos ter uma visão que seja redefinida em relação ao passado, e isso inclui enfrentar as crises globais e ter um planeta habitável.”

Até o momento, observadores externos têm apoiado amplamente Banga.

“Ajay está tentando colocar o clima e a redução da vulnerabilidade em todo o mundo na frente e no centro”, disse Hilen Meirovich, chefe de mudanças climáticas do banco de desenvolvimento IDB Invest. “Há muitos compromissos, colaborações e testes que estão acontecendo.”

A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, durante evento na COP-28 Foto: Kamran Jebreili/AP

Hans Peter Lankes, diretor administrativo da ODI, uma organização de pesquisa de assuntos globais, trabalhou no Banco Mundial até alguns anos atrás e disse que a instituição foi transformada por Banga.

“Se você conversar com qualquer pessoa no Banco Mundial, verá que a atmosfera mudou enormemente”, disse ele. “Todo o senso de propósito mudou.”

Continua após a publicidade

Banga parece ter criado um vínculo com Mottley, de Barbados. Os dois se encontraram pela primeira vez no início deste ano, em um saguão de aeroporto em Londres. Eles se uniram por causa do amor em comum pelo críquete, um esporte popular nos países de origem de ambos, e Mottley expôs sua visão sobre como o banco deveria mudar. Desde então, eles se tornaram amigos e apareceram juntos várias vezes, inclusive em um evento do New York Times em setembro.

“Não nos preocupamos muito com o fato de se chamar Bridgetown ou não”, disse Avinash Persaud, enviado climático de Barbados. “É um conjunto de ideias. É uma visão de finanças. E eu diria que a vitória de 2023 foi o surgimento desse novo sistema financeiro climático.”

Dependência dos países ricos

No entanto, não há muito que Banga possa fazer por conta própria. No final das contas, o Banco Mundial é governado por seus acionistas: Estados Unidos, China, Alemanha, França, Japão e outras grandes economias.

Sem que esses países concordem em contribuir com mais capital e aceitar mais riscos, o banco ficará limitado na quantidade de dinheiro que pode disponibilizar para os países em desenvolvimento que estão tentando se adaptar às mudanças climáticas.

Os empréstimos do banco para combustíveis fósseis diminuíram, mas persistem, pois muitos países em desenvolvimento continuam a buscar crescimento econômico por meio de novos projetos de petróleo e gás.

“Os frutos que estão mais à mão estão sendo colhidos”, disse Manish Bapna, executivo-chefe do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais. “Agora é a fruta mais difícil que temos de disputar.”