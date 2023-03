Bilionário Rupert Murdoch, de 92 anos, decide se casar pela quinta vez

THE WASHINGTON POST - Rupert Murdoch, que se casou quatro vezes e está divorciado aos 92 anos, não vai deixar a idade ou as experiências conjugais anteriores atrapalharem um novo começo. O bilionário barão da mídia disse que planeja se casar pela quinta vez.

Murdoch anunciou que está noivo mais uma vez, desta vez de Ann Lesley Smith, de 66 anos, ex-modelo, cantora e compositora, apresentadora de talk show de rádio e capelã da polícia em São Francisco. O casal se conheceu no ano passado.

Murdoch está saindo do divórcio com Jerry Hall, a modelo e atriz com quem se casou em 2016. Murdoch se divorciou de Hall, mãe de quatro filhos do cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, no ano passado.

Murdoch deu a notícia de seu noivado no New York Post, o tabloide que ajudou a lançar sua incursão no mercado de mídia americano e global, quando o imigrante australiano o comprou em 1976.

As empresas lideradas por Murdoch desde então fundaram ou adquiriram a rede de TV Fox, o canal Fox News, o Wall Street Journal e a editora de livros HarperCollins, entre dezenas de outras empresas.

Continua após a publicidade

“Eu estava muito nervoso”, disse Murdoch à colunista de fofoca do Post Cindy Adams (ela mesma com 92 anos) sobre seu relacionamento com Smith. “Eu temia me apaixonar - mas sabia que esta seria a minha última. É melhor que seja. Estou feliz.”

Smith, casada duas vezes, é viúva de Chester Smith, um ex-cantor country e radialista que foi fundamental na fundação da Univision, a rede de TV em língua espanhola.

Ela disse a Adams: “Sou viúva há 14 anos. Como Rupert, meu marido era empresário. Trabalhou para jornais locais, desenvolveu estações de rádio e TV e ajudou a promover a Univision. Portanto, eu falo a língua de Rupert. Nós compartilhamos as mesmas crenças.”

O casal se conheceu em setembro em uma recepção na casa e vinícola de Murdoch em Bel Air, Califórnia.

Os casamentos anteriores de Murdoch geraram seis filhos, incluindo quatro filhos adultos - Prudence, Elisabeth, Lachlan e James - que tiveram papéis na operação de suas empresas. Ele também tem duas filhas, Grace e Chloe, de seu casamento com sua terceira esposa, Wendi Deng, de quem se divorciou em 2013 após 14 anos juntos.

Dominion Voting Systems está processando a Fox Corp. por comentários de apresentadores e convidados da Fox News sobre supostas trapaças na eleição de 2020. Foto: Mark Lennihan/AP

A Fox Corp. de Murdoch atualmente enfrenta um processo de US$ 1,6 bilhão movido pela Dominion Voting Systems, uma empresa de Denver que alega que os apresentadores e convidados da Fox News a difamaram repetidamente, vinculando-a falsamente a supostas trapaças para tirar do presidente Donald Trump uma vitória eleitoral em 2020.

Continua após a publicidade

Mensagens privadas descobertas na fase de apresentação de provas do processo mostraram que Murdoch duvidou das alegações de Trump de que a eleição havia sido “roubada” dele, mas a Fox continuou a divulgar as alegações mesmo assim. Ele também reconheceu em um depoimento que tinha o poder de interromper a falsa narrativa, mas se recusou a intervir.

De acordo com o depoimento de Murdoch, os apresentadores da Fox Sean Hannity, Maria Bartiromo, Lou Dobbs e Jeanine Pirro “endossaram” as alegações de que a Dominion havia trocado votos de forma fraudulenta para o presidente Biden, mas ele negou que a Fox News ou a Fox Corp. tenham endossado a ideia.

Os advogados da Fox estão buscando o arquivamento do processo da Dominion esta semana, argumentando que os comentários da Fox eram protegidos pela Primeira Emenda. Um juiz agendou um julgamento para o próximo mês.

A Fox também está enfrentando acusações semelhantes de uma segunda empresa de tecnologia de votação, a Smartmatic, que entrou com uma ação de US$ 2,7 bilhões contra a Fox no ano passado.

De acordo com Adams, Murdoch selou seu noivado com Smith com um anel de diamante que ele escolheu e deu de presente no Dia de São Patrício em Nova York.

“Nós dois estamos ansiosos para passar a segunda metade de nossas vidas juntos”, disse Murdoch, que completou 92 anos no início deste mês.