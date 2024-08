De acordo com a CNN, o 777 tem sido um grande sucesso para a Boeing desde que começou a operar em 1995 e continua sendo a aeronave de fuselagem larga mais vendida. O modelo 777X forneceria às companhias aéreas outra versão do avião além do popular, mas envelhecido, 777-300ER.

A nova falha é mais um revés para a Boeing, que já está envolvida em uma crise de segurança após um plugue de porta se soltar no ar durante um voo do 737 Max operado pela Alaska Airlines, no início deste ano. A Boeing disse que a falta de papelada A Boeing disse que a falta de papelada fez com que os quatro parafusos necessários para manter o plugue da porta no lugar nunca fossem instalados antes do avião sair da fábrica no ano passado.