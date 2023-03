Mercado sobe estimativa de inflação e PIB em 2023

BRASÍLIA - A projeção para a inflação de 2023 aumentou no Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 13, e segue se afastando da meta. A projeção para o IPCA - índice oficial de inflação - deste ano passou de 5,90% para 5,96%. Para 2024, horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a projeção continuou em 4,02% pela terceira semana seguida.

Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e, com maior peso, de 2024. A mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do BC, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana está acima do centro da meta (3,00%), mas ainda dentro do intervalo que vai de 1,50% a 4,50%.

Selic

Apesar das pressões do governo federal sobre o BC para a queda de juros, a expectativa para a taxa Selic se manteve estável para o fim de 2023, 2024, 2025 e 2026.

A mediana para os juros básicos no fim de 2023 continuou em 12,75% ao ano, enquanto para o término de 2024 se manteve em 10%.

A projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que permaneceu em 8,75%, de 8,50% um mês antes.

Sede do Banco Central; Boletim Focus sobe estimativa de inflação e PIB em 2023 Foto: Dida Sampaio/Estadão

PIB

Após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 (2,9%) no começo do mês, o Relatório de Mercado mostra novo avanço no cenário de crescimento econômico em 2023.

A mediana para a alta do PIB em 2023 passou de 0,85% para 0,89%. Para 2024, o Relatório Focus mostrou estabilidade na perspectiva de crescimento do PIB em 1,50%, mesma projeção há 11 semanas.