Leilão da BR-040 é o mais disputado em 6 anos e marca a 1ª vitória estrangeira desde 2007

No leilão desta quinta-feira, 26, a Vinci ofereceu desconto de 14,32%, superando a diferença de 20% dos demais lances, o que demandaria a etapa de viva-voz. Com a Rota dos Cristais, o grupo francês expande o portfólio de concessões de infraestrutura no Brasil, que atualmente inclui a operação de oito aeroportos no País. No segmento de rodovias, a vitória marca a estreia da francesa em estradas federais. No ano passado, comprou do Pátria o controle da operação da rodovia estadual paulista Entrevias.

A francesa competiu com outros três licitantes pela Rota dos Cristais. Apenas a CCR, que ofertou o menor lance, com um desconto de 1,75%, é um nome consolidado do setor. O Opportunity e a 4UM, que formaram o Consórcio Nova BR 040 para concorrer nesta quinta-feira, 26, estrearam em certames rodoviários no mês passado, disputando a Rodovia da Morte (BR-381). A gestora curitibana 4UM saiu vencedora. O BTG Pactual, que participou do leilão desta quinta-feira, 26, por meio de um fundo gerido por terceiros, ainda não opera concessões rodoviárias.