A diretora responsável por algumas das áreas de tecnologia da informação do Bradesco, Walkiria Marchetti, deixou o banco nesta segunda-feira, 27. Ela antecipou a aposentadoria, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Marchetti assumiu no início deste ano o comando das áreas de governança de TI, infraestrutura de TI, operações de TI e também da tecnologia da Bradesco Seguros. Ela respondia ao vice-presidente Rogério Câmara dentro da estrutura do banco.

A executiva estava no Bradesco desde 1981. Entrou para a diretoria em 2015, como diretora executiva adjunta, chegando a diretora executiva gerente em 2017. Procurado, o Bradesco confirmou que a executiva deixou o banco ao antecipar aposentadoria.

Walkiria Marchetti, diretora responsável por algumas das áreas de tecnologia da informação do Bradesco, antecipou a aposentadoria e deixou o banco. Foto: Werther Santana/Estadão

Além de Marchetti, o vice-presidente responsável pelo atacado, Eurico Fabri, também deixou o Bradesco nesta segunda. São as primeiras mudanças na diretoria-executiva do banco desde a eleição de Marcelo Noronha à presidência, na semana passada. Até então, ele era o vice-presidente responsável pelo varejo, o “coração” do banco.