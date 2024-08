Bradesco fecha acordo para compra de 50% do Banco John Deere

O Banco Bradesco informou nesta sexta-feira que firmou um acordo, por meio de sua subsidiária Bradesco Holding de Investimentos, para a compra de 50% do Banco John Deere. O banco pertence à empresa John Deere Brasil S/A, uma subsidiária da americana Deere & Company, gigante global do setor de equipamentos agrícolas. O valor do investimento não foi informado.

De acordo com o Bradesco, o acordo tem por objetivo “reforçar a presença do banco nos setores de agronegócio e construção, expandindo sua capacidade de oferecer financiamento e serviços financeiros para a compra de equipamentos, peças e serviços da John Deere por clientes e concessionários”. O Banco John Deere continuará operando sob sua marca atual.

Bradesco avança no setor do agronegócio após acordo com Banco John Deere Foto: Werther Santana/Estadão

A efetivação desta parceria, de acordo com a nota oficial, depende da satisfação de certas condições prévias comuns em acordos desse tipo, incluindo aprovações regulatórias e antitruste necessárias. O Bradesco informou ainda que a transação não terá um impacto significativo no seu índice de capitalização.