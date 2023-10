O Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou que o Brasil deve se tornar a nona maior economia do mundo ainda em 2023, segundo a publicação Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgada no último dia 10.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023, ultrapassando o Canadá, com PIB previsto de US$ 2,12 trilhões. O avanço no ranking acontece após o órgão revisar o crescimento do PIB do País para este ano de 2,1% para 3,1%.

Relatório com atualizações dos PIBs foi publicado durante o encontro anual do FMI, que neste ano aconteceu no Marrocos Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

“A revisão em alta para 2023 desde julho reflete um crescimento mais forte do que o esperado no Brasil, impulsionado pela agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023″, afirma o FMI. O relatório ainda cita que o consumo também permaneceu forte, apoiado por medidas de estímulo fiscal.

O FMI também melhorou a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2024, mas ainda assim vê a economia crescendo menos. O Fundo espera que o País apresente avanço de 1,5% contra previsão anterior de alta de 1,2%.

Veja as 10 maiores economias do mundo em 2023, segundo previsão do FMI

