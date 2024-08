Briga por mineradora australiana expõe guerra global pelo controle dos minerais da ‘revolução verde’

SYDNEY - Uma luta corporativa prolongada entre uma empresa de mineração australiana e investidores chineses abriu uma cortina sobre a intensificação do conflito global por minerais essenciais, à medida que os Estados Unidos e seus aliados tentam quebrar o controle de Pequim sobre um setor que será fundamental para a revolução verde.

A batalha da diretoria começou no ano passado, quando a Northern Minerals - uma pequena mineradora australiana com grandes planos para os mercados mundiais de terras raras - precisou levantar dinheiro. Mas, de acordo com registros corporativos e entrevistas, quando a empresa começou a investigar quem, exatamente, havia comprado seus recém-emitidos US$ 16 milhões (R$ 89,44 milhões) em ações, os executivos começaram a suar. Meses antes, o governo australiano havia impedido que um investidor chinês, que já era o maior acionista da empresa, dobrasse sua participação para 19,9% devido a preocupações com a segurança nacional. Agora, a Northern Minerals suspeitava que esse mesmo investidor - um magnata dos minerais críticos chamado Wu Tao - poderia ter usado procurações para desafiar a ordem e dobrar sua participação de qualquer forma.

“Sentimos que era apropriado encaminhar a questão ao governo”, disse o atual presidente executivo da Northern Minerals, Adam Handley, em uma entrevista.

Esteira transportadora de minérios na Austrália Foto: Michael Evans/Adobe Stock

Essas preocupações provocaram uma investigação do governo que resultou, em junho, na ordem do tesoureiro australiano para que a empresa de Wu, Yuxiao Fund, e outras quatro vendessem ações no valor de US$ 15,5 milhões (R$ 86,6 milhões) até a primeira semana de setembro.

Wu não se manifestou publicamente sobre a decisão e não respondeu aos repetidos pedidos de comentários enviados por e-mail. Quando contatado por telefone, ele disse: “Estou muito ocupado e não preciso disso”, antes de desligar.

O caso ganhou as manchetes na Austrália, que vendeu cerca de US$ 100 bilhões (R$ 559 bilhões) em exportações de minerais, incluindo minério de ferro e lítio, para a China no ano passado.

Mas a China também produz minerais que a Austrália - e o resto do mundo - precisa: ela detém a maior parte das reservas globais de terras raras, que são necessárias para fabricar uma série de produtos, incluindo telefones celulares e turbinas eólicas, e tem dominado sua produção e refinamento há décadas.

Países como a Austrália e Estados Unidos estão tentando diminuir sua dependência da China em relação a esses minerais essenciais, principalmente porque Pequim tem se mostrado disposta a cortar as remessas por motivos políticos.

Agora, a Northern Minerals pretende se tornar um dos primeiros fornecedores de disprósio e térbio - elementos pesados de terras raras usados em veículos elétricos e jatos de combate - fora da China.

É aí que as coisas se complicam.

Apesar do nome, as terras raras não são incomuns. Porém, isolar os 17 elementos metálicos é um processo demorado e confuso que, até recentemente, a maioria dos países não se importava em ceder à China. É por isso que um acordo de 2022 entre a Northern Minerals e uma mineradora de terras raras maior, a Iluka Resources, para refinar seu disprósio e térbio foi importante em nível mundial. A refinaria de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,14 bilhões) - apoiada por um empréstimo de US$ 800 milhões (R$ 4,47 bilhões) do governo australiano - está em construção na remota Austrália Ocidental. Quando concluída no final de 2026, será a primeira fábrica totalmente integrada fora da China a separar terras raras pesadas e leves.

A refinaria dará à Austrália e a seus aliados acesso a terras raras sem medo de que Pequim bloqueie o fornecimento, disse o CEO da Iluka, Tom O’Leary. “Os governos ocidentais entendem a natureza existencial do risco de dependência absoluta” da China em relação às terras raras, disse ele em uma entrevista.

Os ímãs de terras raras são usados em motores elétricos para tecnologia verde, como veículos elétricos e turbinas eólicas. Mas os motores também são essenciais para sistemas de armas, incluindo mísseis e jatos de combate. As terras raras pesadas - assim chamadas devido ao seu maior peso atômico - permitem que os ímãs funcionem em altas temperaturas. A Lynas, produtora de terras raras sediada em Perth e a maior fora da China, construirá uma refinaria no Texas usando um subsídio de US$ 258 milhões (R$ 1,44 bilhão) do Departamento de Defesa dos EUA. A empresa também começará a produzir disprósio e térbio no próximo ano em sua fábrica na Malásia, uma medida que, segundo a CEO Amanda Lacaze, ajudará a garantir que os Estados Unidos não fiquem "cativos" da China em relação às terras raras. No entanto, à medida que esses esforços se aceleraram, o mesmo aconteceu com os da China. Pequim reestruturou seu setor de terras raras nos últimos anos para ter maior controle sobre a mineração, o processamento e as exportações, disse Marina Zhang, professora associada da Universidade de Tecnologia de Sydney. Esse controle levou a preços artificialmente baixos que impedem que empresas não chinesas busquem novos projetos de terras raras, disse O'Leary. A China exerce outros tipos de influência sobre os concorrentes. A fábrica da Lynas na Malásia e a refinaria planejada no Texas foram alvo de campanhas de desinformação pró-China nas mídias sociais, de acordo com dois estudos. Lacaze disse que é difícil saber se a desinformação foi direcionada por Pequim, mas que é "racional" para a China tentar manter seu controle sobre as terras raras.

“Quando, na história da economia global, um monopolista desistiu voluntariamente de sua posição no mercado?”, disse ela.

Os ministérios das Relações Exteriores, Indústria e Comércio da China não responderam aos pedidos de comentários.

Mas os analistas dizem que esses casos ressaltam a importância vital que Pequim dá ao seu controle sobre o setor global de terras raras.

“Não há dúvida de que eles querem manter esse domínio, esse quase bloqueio do setor, e fazer tudo o que puderem para subverter os esforços ocidentais para diversificar e introduzir mais segurança na cadeia de suprimentos”, disse Martijn Rasser, ex-oficial sênior de inteligência e analista da CIA, que agora é diretor administrativo da Datenna, uma empresa de inteligência com foco na China.

À primeira vista, não havia nada de alarmante nas compras de ações da Northern Minerals em setembro. Uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas comprou ações no valor de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões). O mesmo aconteceu com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Alguém em Cingapura acumulou um valor de US$ 2,5 milhões (R$ 13,97 milhões) no decorrer de uma semana, e um investidor na China garantiu uma quantia semelhante em um dia.

Houve ainda o Yuxiao Fund, que havia sido impedido de dobrar sua participação alguns meses antes, mas agora comprou US$ 2 milhões em ações, mantendo sua participação em cerca de 10%.

No entanto, quando a Northern Minerals iniciou uma análise padrão das transações, surgiram sinais de que os outros compradores poderiam estar ligados ao Yuxiao Fund, de acordo com Handley e um registro de 30 de outubro na Australian Securities Exchange (ASX).

No papel, a empresa sediada em Cingapura era de propriedade de seu homônimo, um cidadão chinês chamado Wu Yuxiao. No entanto, de acordo com os registros da Northern Minerals na ASX, o Yuxiao Fund era, na verdade, controlado por seu pai, Wu Tao. Wu Yuxiao não respondeu a e-mails e ligações telefônicas solicitando comentários.

Wu Tao é diretor executivo e gerente geral do Jinan Yuxiao Group, que opera fábricas de processamento de minerais e uma empresa de transporte na China e administra um império de mineração em Moçambique. O grupo afirma ter ativos no valor de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,8 bilhões).

O Washington Post encontrou ligações aparentes entre essas empresas e dois dos quatro suspeitos compradores de ações por procuração. O representante dos acionistas da Black Stone Resources, o investidor sediado nas Ilhas Virgens Britânicas, tem o mesmo nome de um vice-gerente geral do Jinan Yuxiao Group, de acordo com o site da empresa e com os relatórios da mídia estatal. O investidor sediado em Cingapura administra uma pequena empresa de tecnologia fundada por Wu Tao e registrada no mesmo endereço do Jinan Yuxiao Group.

A Northern Minerals enviou suas preocupações ao Conselho de Revisão de Investimentos Estrangeiros, disse Handley.

Quase imediatamente, porém, a empresa enfrentou outra crise. Wu Tao estava buscando um lugar no conselho de quatro pessoas da Northern Minerals, assim como três outras pessoas que pareciam estar ligadas a ele. Para algumas pessoas da Northern Minerals, parecia que Wu Tao estava lançando uma aquisição por procuração.

A Northern Minerals adiou sua assembleia geral anual - e a votação do conselho - enquanto a investigação da FIRB continuava e o preço de suas ações caía. Em 27 de maio, seu presidente executivo pediu demissão.

Em 2 de junho, o tesoureiro australiano Jim Chalmers ordenou que o Yuxiao Fund e seus quatro procuradores suspeitos vendessem seus US$ 15,5 milhões em ações no prazo de 90 dias.

Com a ordem dada, a Northern Minerals realizou sua assembleia geral em 6 de junho, e Wu Tao ficou a dois pontos porcentuais dos votos para um assento no conselho graças, em parte, às ações suspeitas. Os outros três candidatos ligados a ele também perderam.

A quase eleição de Wu Tao expôs uma “falha regulatória”, disse Ian Satchwell, professor adjunto da Universidade de Queensland. Se ele tivesse vencido, isso teria lhe dado uma visão da tentativa da Northern Minerals de romper o controle da China sobre as terras raras pesadas. Se outros também tivessem sido eleitos, isso poderia lhes dar o controle.

A saga ainda não terminou. Em 31 de julho, a última vez que a Northern Minerals emitiu uma atualização pública, o Yuxiao Fund e os quatro acionistas associados não haviam cumprido a ordem de desinvestimento. Eles ainda têm duas semanas para fazer isso.